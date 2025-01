Rozpojit, či nerozpojit platy soudců a politiků? K tématu se budeme vracet i po volbách

Bezprostředně chaos sice nenastane. Ale platy se definitivně žel nevyřeší. Soudci se patrně opět obrátí na Ústavní soud (US), protože podle jejich názoru růst platů, který navrhuje vládní většina, odporuje nálezu ÚS o platech z května 2024. Brněnský tribunál soudcům velmi pravděpodobně opět vyhoví. Čeká nás tedy další kolo sněmovního představení. Tentokrát asi s novou vládou.

Téma je součástí vládní kampaně

Současná vláda a současná opozice se nechtějí domluvit na nějakém společném řešení, jsme před volbami, takže i tohle téma se stalo součástí kampaně. Ale mohlo být rozhodnuto, kdyby vláda reagovala rychle, třeba ještě před prázdninami?

Teoreticky ano, prakticky nikoli. Protože zatímco vláda se chce postavit ÚS na odpor a odmítá „rozpojit“ platy soudců a platy politiků, opozice by je klidně oddělila.

Tenhle spor je, na rozdíl od handrkování o procentech růstu platů, podstatnější. Vládní většina si myslí, že soudci by neměli žít ve slonovinové věži nedotknutelných a stále rostoucích platů, ale že by měli pocítit, v jaké ekonomické situaci žije zbytek země.

Opoziční ANO by platy soudců s klidem oddělilo, alespoň soudě podle toho, co o tom říká Andrej Babiš. Politici by měli pak od soudců pokoj a mohli by si manipulovat s vlastními platy donekonečna podle momentální libovůle a bez obav, že tím vyvolají další spory. To má k ideálnímu stavu daleko.

Chce se někdo zamýšlet nad tím, co s platy soudců, když si tito nárokují jejich nedotknutelnost? Nikoli, naše politická elita, tedy vláda i opozice, se raději handrkuje o své vlastní odměny.