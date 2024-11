Vládo, přidejte si hodně, tak to bude nejlepší. Vážně

Vláda by přidala poslancům, senátorům, ministrům i soudcům dvakrát víc, než momentálně tvrdí, že chce. Oněch čtrnáct procent byl původní vládní plán, který po vlně pobouření zredukovala na polovinu. Dá se říci, že oněch čtrnáct procent je vlastně ideál, odvrátilo by to spor se soudci, kteří razantně a dopředu avizovali, že sedm procent, která jim chce podle poslední verze dát vláda, nepřijmou. Dostanou-li čtrnáct, zabránilo by to válce mezi vládou a soudci. A to je jediná dobrá zpráva.

Pokud by vyhrál vládní koncept, Ústavní soud by soudce vrátil do hry a začlo by se nanovo. Pokud by se zmrazovalo podle představ opozice a platy soudců se separovaly, politika by se stala bídně placenou prací a tedy ještě větším rejdištěm korupce a lobbistů.

Jako na srazu šílenců

Fialova nepopulistická vláda nechť si nepopulisticky přilepší, přesně podle svého původního plánu, a jestli opozičníci vyhrají, tak ať po volbách zmrazují, seč jim síly stačí. Ostatně Petr Fiala by to mohl vydávat i za první krok v horečném dohánění německých mezd. Možná je tohle vítězná taktika ranaře Fialy.

Premiér si samozřejmě představuje, že by 14procentní nárůst platů svedl na Babiše, premiér přeci chtěl přidávat jen sedm. Ale i kdybychom vynechali skutečnost, že koalice prolenošila dlouhé měsíce, konkrétně od května, kdy dostali od Ústavního soudu jasný úkol, nikdo z vlády nemůže popřít, že koeficient 14 procent je jejich výmyslem.

Ten Babišovi nepřišijí. Respektive budeme se těšit na to, jak parta komunikačních géniů, jejíž důvěra je rekordně nízká, hravě přesvědčí voličstvo, že platy „si“ zvýšil Babiš, který bude křičet, seč mu síly budou stačit, že on chtěl platy zmrazovat.

Připadáte-li si jako na srazu šílenců, jste mezi tuzemskými politiky správně. Racionální je vyhovět Ústavnímu soudu a dohodnout se, jenže to naši politici neumějí, vládní parta stižená chronickou prokrastinací vždy čeká až do poslední chvíle, pak předloží „jediné možné“ řešení a velice se diví, že opozice není spokojena.

Opozice dělá nejen to, co dělat musí, ale i hodně navíc, vzpomeňme třeba, jak odpovědný Petr Fiala coby opoziční lídr zrušil covidový stav nouze jen proto, že chtěl Babišově vládě zatopit.

Sice se obratem vzbouřili krajští hejtmani ODS, kteří „hodnotovým“ fundamentalistům ve sněmovně vysvětlili, že bez stavu nouze bude na covid umírat víc voličů, a stav nouze byl obratem opět zaveden. To ale dnes nebrání vládě osočovat opozici z nekonstruktivnosti, neodpovědnosti a malé empatie.

Ne, tohle chování není ani chvályhodné, ani příkladné, a že se jej dopouštějí „jediní a praví“ demokraté, stejně jako populisté, nám celkem zřetelně demonstruje bídu naší politiky. Nejhorší na tom je, že lepší vyhlídky neslibují ani příští volby, protože ať je vyhraje jedna či druhá strana, změnu bezhlavě konfrontační politiky to nepřinese, jen se přepóluje rétorika.