Své vlastní platy si politici nedokáží uspořádat, ale nám prý vládnou skvěle

Jejich lednové výplaty se budou odvíjet od trojnásobku průměrné hrubé měsíční mzdy, alespoň tak to vidí právníci. Od 1. ledna totiž neplatí předchozí úprava, tu zrušil Ústavní soud v květnu 2024, a logicky tedy platí dřívější automat. Lednové platy soudců, poslanců a senátorů či členů vlády skokově a dramaticky vzrostou, teprve v únoru pak relativně klesnou - na výši, kterou původně plánovala vládní koalice.

Jak si na téhle taškařici smlsne bulvár a opozice, si zajisté dovedeme představit, mnohým spoluobčanům se z těch sum udělá černo před očima. Nicméně má to i další důsledek, tento nezvládnutý a vlastně de facto náhodný průběh legislativního procesu skončí opět u Ústavního soudu.

Soudci se totiž, nejpozději po skokovém snížení svých platů za únor, na brněnský tribunál obrátí s pravděpodobností hraničící s jistotou. Budou mít totiž velkou šanci na úspěch. A pokud se ministr práce Jurečka nějak nešťastně vyznamená při konstruování lednových výplat pro tuhle nešťastnou profesní skupinu, mohou žaloby dorazit i dříve.

Chaotický a amatérský postup

Jak bylo mnohokrát řečeno, Ústavní soud rozhodl v květnu, vláda spala do podzimu, pak nejprve schválila navýšení platů o 14 a po veřejné kritice o sedm procent. V zásadě vláda nechtěla platy soudců oddělit od platů politiků. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek to ve sněmovně plamenně hájil a chvilku to vypadalo, že chce vláda vést válku s Ústavním soudem o platy soudců.

Jenže pak už se jen zdržovalo a vláda všechny ujišťovala, že vše stihne, nejprve do konce roku a pak do konce ledna. Nestalo se. Nyní si na ministerstvu práce lámou hlavu s tím, jaký vypracují vzoreček pro výpočet lednových platů. A pak se bude čekat do poloviny února na prezidentův podpis.

Vládní většina může mít plná ústa zásad, konceptů a hodnot, ovšem v okamžiku, kdy reaguje pozdě a není schopná v sedmi měsících dostat legislativu do souladu s verdiktem konstitučního tribunálu, působí vzletná slova poněkud dutě. Nějaký principiální boj o platy soudců? Kdeže, ničeho podobného není vládní většina schopná. Ústavní soud vlastně nemá jinou možnost, než případné stížnosti soudců vyhovět. Postup vládní většiny je tak chaotický a amatérský, že o nějaké koncepci nemůže být řeči.

Před domluvou dají přednost hádce

Platy zmíněných profesí představují z pohledu státního rozpočtu pakatel, v žebříčku akutních problémů Česka je to přinejlepším 99. priorita, a přesto není naše politická elita schopná problém řešit. Vláda s opozicí zde postupují v synergii, raději se pohádají, než by se domluvili. Vláda navíc do svého arzenálu politických prostředků zavedla načítání pozměňovacích návrhů na poslední chvíli, tak aby na ně nebylo možné reagovat a aby nemusely projít připomínkovým řízením. Což po ní bude dělat každá další sněmovní většina, je to přeci způsob, jak si zjednodušit život.

Posilují takové politické výkony důvěru obyvatel ve vládu a v demokracii? Stěží. Snadné řešení se nenabízí. Vláda by, třeba v rámci své dosavadní komunikační politiky, ale mohla svolat své poslance a senátory na nějaké shromaždiště a mohl by jim promluvit do duše vládní komunikátor plukovník Foltýn, on přeci nejlépe ze všech ví, kdo je tady svině. Možná by to nebylo úplně liberálně demokratické, ale odpovídalo by to mentalitě naší vlády, kdy by nechala na své vlastní zákonodárce několik hodin řvát „lampasáka dobra“.