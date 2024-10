Nevymlouvejte se na soud. Politici si mohou platy snížit snadno, stačí jen chtít

Malé opáčko pro šťastné Marťany, kteří nesledují denní politické zpravodajství: vláda při schvalování konsolidačního balíčku v roce 2023 snížila jistý koeficient, jímž se počítají platy politiků, jiných činovníků a soudců. Ústavní soud však na jaře tuto část zrušil a ministr práce Marian Jurečka nyní oznámil, že se teď „musí“ zvednout platy politiků – nejméně o 14 tisíc měsíčně každému.

Chlívek Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.

Národ zuřivě zabučel, premiér proto vzápětí pro deník Blesk prohlásil: „Sypu si popel na hlavu, to se nedá obhájit“ a vláda teď začala horečně vymýšlet, jak z horkého hrnce vyskočit.

Hloupost, nebo pokrytectví?

A teď zpátky k příběhu. Už když kabinet Petra Fialy v rámci konsolidačního balíčku snižoval platy soudců, poslanců a dalších potentátů o šest procent, varovali jsme: „Ústavní soud takovou změnu shodí ze stolu!“ Proč? Protože tak učinil už asi desetkrát a není žádného důvodu, aby tak neučinil po jedenácté.

Tedy: vláda si sice líbivě snížila platy, ale musela už tehdy moc dobře vědět, že jí to konstituční tribunál hodí na hlavu.

Chlívek netuší, zda šlo o hloupost, nebo pokrytectví, ale výsledek je stejný: brněnští soudci zákon na jaře skutečně zrušili a koalice se teď svatouškovsky tváří, že „my nechceme, ale my musíme platy politiků zvýšit“.

Což je druhý nesmysl. Ústavní soud pouze opakovaně konstatoval, že parlament nemůže hýbat s platy soudců podle aktuální nálady. Ale s platy prezidenta i řadového poslance si může dělat, co chce. To je zcela elementární věc zřejmá i laikovi, jenž si zmíněný nález Ústavního soudu přečetl. A kdo chtěl předstírat „já si toho nevšiml“, tak tomu soudci řekli ve čtvrtek explicitně: „Ústavností snížení platů u politiků se Ústavní soud v rozhodnutích nezabýval, tudíž ji nemohl ani nijak zpochybnit.“ Tečka.

Jinak řečeno: stačí oddělit platy soudců od platů ostatních potentátů. S těmi prvními nehýbat, ty druhé se klidně mohou snižovat při úsporných balíčcích a zvyšovat za konjunktury.

Chlívek jistě není první, kdo takovouto tezi formuluje. Máme ministerstvo spravedlnosti, máme legislativní radu vlády, máme ústavněprávní výbor sněmovny… Takovéto řešení by navždy odstranilo výmluvu „my nemůžeme jinak, my si musíme přidat“. Nebo nějaké jiné, ještě elegantnější řešení, které vymyslí moudří juristé. (Během psaní začala po rozdělení platů soudců a politiků volat i opozice. Což je pro vládu poněkud nepříjemné a pro autora Chlívku poněkud trapné, ale na podstatě věci to nic nemění. I Babiš může mít někdy pravdu.)

Aby nedošlo k mýlce: Chlívek nevolá po politicích chudých jak kostelní myši. Špatně placený poslanec je snáze korumpovatelný poslanec. Politik, jenž vydělává méně než všichni okolo, tedy méně než poradci, lobbisté, analytici a manažeři, je ve své podstatě pro svého voliče mnohem nebezpečnější než politik v kašmírovém kabátku a ručně šitých papučích.

Dvě ponaučení

Zároveň by nebylo od věci se věcně podívat jak na distribuci platů mezd, abychom viděli, do jakého kvantilu nám dnes politici padají, a stejně tak bychom měli počítat s reálným výdělkem, protože onen vzývaný trojnásobek průměrné mzdy v předchozím roce podle všeho žádný politik nebere. Všichni inkasují i bez náhrad více, někdy i mnohem více. Patří politici mezi jedno procento nejlépe vydělávajících? To by asi ani populistům nemuselo úplně vadit. Dostávají to co jeden z tisíce? To už by asi i konzervativec zaváhal…

Nicméně něco takového by byl asi příliš racionální, tedy na naše politiky příliš náročný požadavek.

Pro začátek proto stačí, aby voliči a politici pochopili, že kdykoli se sníží platy veřejných činitelů a soudců, dříve či později to Ústavní soud shodí (kromě skutečně mimořádných případů, jako je válka). Když si tedy politici sníží platy tímto způsobem, pouze blafují a vědí, že si brzo budou „muset“ platy zase zvednout. Toť první poučení, které je však na stole už spousty let.

A teď to druhé ponaučení: nechcete-li, dámy a pánové z parlamentu, aby vám Ústavní soud vaše platy „proti vaší vůli“ zvyšoval, oddělte platy soudců od ostatních činovníků. Soudcům nechte jako základ trojnásobek průměrné mzdy, protože cokoli níže je podle nich „ohrožením ústavnosti“. A sami si nechte onen konsolidační 2,822násobek, který jste schválili před půldruhým rokem. Nebo třeba 2,823násobek, abyste měli na kafe navíc.

Jednoduché jako facka. Ale to by musel někdo chtít, že.