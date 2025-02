Bude prezident pomáhat lidovcům s předvolební kampaní? Neexistují pro to důvody

Současný předseda KDU-ČSL Marek Výborný se po jednání celostátního výboru strany nechal slyšet, že hodlá požádat prezidenta republiky Petra Pavla, aby moderoval debatu mezi politiky o platech ústavních činitelů. Podobně jako premiér se i pan Výborný ztotožnil s námitkami prezidenta proti zákonu, který sám spoluvytvářel. Že by projev kolektivní schizofrenie? Nebo můžeme od vlády napříště čekat, že uspořádá protest proti některému zákonu, který sama prosadila?

Ani slůvko omluvy

„Jsme ale přesvědčeni, že za této situace to je právě prezident, který by se měl ujmout moderace debaty nejenom mezi koaličními stranami, ale i stranami opozičními, protože bez nich se dlouhodobé udržitelné řešení nenajde,“ řekl pan Výborný. Ani slůvko sebereflexe, ani slůvko nějaké lítosti. Ne, zpackaný zákon o platech se pana Výborného a jeho strany netýká.

Jak je to možné? Vždyť autorem zákona byl lidovecký ministr práce Marian Jurečka. Je to jeho návrh, který vláda i hlasy lidoveckých ministrů schválila, který sněmovna po té projednala a i hlasy poslanců KDU ČSL schválila, a který prezident nakonec vetoval. Že by předseda Výborný utrousil slůvko omluvy a řekl něco jako, milí voliči, je nám líto, tohle se nepovedlo, příště se budeme víc snažit.

Ne, omluva či jen větička o tom, že se něco nepovedlo, do slovníku vlády nepatří. Všechno udělali skvěle, pokud něco dopadlo špatně, může za to opozice. Předseda Výborný chce požádat prezidenta, aby spor o platy vyřešil. Je toho prezident Pavel mocen? Těžko, za prvé je bez zkušeností a bez politického vlivu. Když poprvé jednal s opozicí, byla řeč o důchodech, a ačkoli vyhlásil dohodu, hnutí ANO se později proti téhle interpretaci ohradilo a prezidentovi od té doby důvěřuje ještě méně.

Další sporný faktor je čas, proč se má půl roku před volbami dohadovat konsensus, když o podobě zákona jistojistě rozhodne až nová sněmovna, u níž se dá předpokládat úplně jiné rozložení sil. Má smysl se narychlo dohadovat, když domluvené může mít jen minimální životnost? Nota bene, sama vládní kolice připouští, že celým legislativním procesem projdou jen zákony, které sněmovna stačí schválit do června.

Rétorické svatouškovství

Třetí a možná nejvážnější námitka je věcná, prezident a koalice jsou na jedné lodi, pokud se týká platů soudců a státních zástupců, jejich koncept říká, že mají být navázány na platy politiků. Hnutí ANO by naopak platy v justici oddělilo. Může tohle prezident rozsoudit? Je to otázka politická a nikoli triviální.

Když koalice prosazovala svou a na opozici nebrala žádné ohledy, má opozice šanci svou představu prosadit? Ani náhodou. Navíc má všechny důvody nevěřit koalici, i kdyby, ve světě čiré fantazie, všechno proběhlo zázračně rychle, kde je záruka, že koalice navzdory několikastranným dohodám nezmění na poslední chvíli názor a neprohlasuje ve druhém čtení, na poslední chvíli, nějaký pozměňovací návrh, který veškeré dohody anihiluje?

Koalice tento podrazácký způsob tvorby legislativy použila několikrát a obešla tím nejen dohody s patrnery, třeba v tripartitě či v koalici, ale též celé legislativní připomínkové řízení, kterým procházejí řádné návrhy. Vláda důvěru ve svou serióznost setrvale podkopává, takže nemůže čekat, že ji v předvolebním půlroce najednou opozice uvěří.

Ale možná že pan Výborný doufá, že tohle rétorické svatouškovství zabere na voliče. Mnoho se na to sázet nedá, spíš se jeden táže, proč pan předseda tuhle vládní ostudu opět vytahuje na světlo boží.