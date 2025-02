Pavlovo kopnutí do mršiny aneb Veto špatného zákona, které nikomu neuškodí

Jenže mezitím se kutilsky do zákona dostávaly další a další nepromyšlené úpravy. Nakonec bude zákon pravděpodobně platit od března a poslanci v tomto měsíci dostanou lednovou a únorovou výplatu, do té doby budou muset vyjít se zálohou, chudáčkové.

Bude to kýžený happy end? Ani náhodou, zákon totiž zamíří k Ústavnímu soudu (ÚS), kam jej pošlou soudci, kteří jsou ve valné většině pobouřeni tím, jak zákonodárci ignorovali květnový nález konstitučního tribunálu.

Prezident zcela správně kritizoval fakt, že ani vládní většina, ani opozice nenavrhují žádné fungující řešení. Připomenul, že do platů poslanců se u nás vrtá téměř každý rok a politicky vděčné nápady na svévolné zmrazování platů situaci jen komplikují.

Nicméně dokud bude vést nejsilnější politickou stranu v zemi miliardář, který dost dobře nechápe, jakou roli pro většinu obyvatel hrají mzdy a platy, pak se konce zmrazovací mánie nedočkáme. Svou roli hraje i snaha politiků platy si naoko snížit a přitom si přilepšit například na náhradách. Systém je tak nepřehledný a snáze zneužitelný.

Přijde verdikt soudu do voleb?

Dá se říci, že prezidentův ideál, tedy platy jednou nějakým mechanismem určené a pak již znovu a znovu nerevidované, mohou být i ideálem mnoha z nás. Problém je, že platy politiků občanům vadí zejména v době, kdy se sami cítí ekonomicky hůř, a tohoto pocitu jim Fialův kabinet dopřává vrchovatě. Na druhé straně je to asi stopadesátá pátá priorita našich životů, takže kdyby politici tuhle problematiku vyřešili rychle, možná někdo zahudrá a to bude tak asi všechno, protože každý z nás má dost podstatnějších starostí.

S jistotou lze říci jedno, poslancům se zákon dostane do ruky v dohledné době, nevíme jen, jak rychle doputuje do Brna stížnost a jak budou soudci ÚS k Fialově vládě ohleduplní. Kdyby se totiž snažili, mohli by verdikt oznamovat ještě před volbami a ani pro „jednu z nejúspěšnějších vlád od roku 1938“ (zdroj Petr Fiala) není takový verdikt dobrou zprávou. Vzhledem k tomu, že ÚS šel Fialově vládě většinou na ruku, lze čekat, že brněnští soudci koalici volební kampaň nepokazí.

Spíše akademickou zajímavostí zůstává, že prezident Pavel se shodne s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem, který odmítá rozpojovat platy politiků a justice.

Na prezidenta se zlobit nelze, dělá, co může a co mu pravomoci dovolují. Není v jeho moci zabránit tomu, aby platil legislativní paskvil, který ÚS opět rozcupuje. Stejně jako neměl prostředky k tomu, aby zkáznil dnešní koalici, nebude je mít ani vůči té příští. A její předpokládané složení rozhodně neslibuje čistě věcný a nepopulistický přístup. S jistou hořkostí lze konstatovat, že prezidenta Pavla čeká jen opakování bezmocného veta.

Jedno z nejhorších možných provedení

Fialova vláda selhala, přinejmenším v problému platů politiků a justičních představitelů. Jako kabinet, který prosazuje promyšlená řešení, zklamala. Zákon je špatný, měněný na poslední chvíli a odporuje květnovému verdiktu ÚS. Chtěla-li se Fialova vláda pustit do křížku se soudci, protože má jiný názor, měla být rychlejší a nenechat se opět zaskočit faktorem času. Ostatně o legislativních restech kabinetu se budeme dovídat v příštích čtyřech měsících.

Platům soudců a ústavních činitelů se vláda vyhnout nemohla, nechtělo se jí do toho, proto práci odkládala na poslední chvíli. Provedení je jedno z nejhorších možných a poskytuje i vysvětlení, proč je kabinet tak nepopulární. Že se Petr Pavel obrátil proti vládě teprve podruhé, co je prezidentem? Zákon je špatný a Ústavní soud jej zruší s pravděpodobností hraničící s jistotou, to vědí všichni aktéři, proč tedy neudělat gesto, které nic nestojí a nevědomci jej mohou obdivovat coby odvážné.