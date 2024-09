Plíseň a démoni. Čemu se kde daří v anglických kuchyních

Teď mě například rozladilo, když jsem zjistila, že nám zplesnivělo prkýnko. To, na kterém krájíme maso a zeleninu – zeleninu na jedné, maso na druhé straně, abychom bakterie v masu zbytečně nekřížili s bakteriemi v zelenině. Vím, že to nedělá dobrotu, jsem koneckonců vzděláním mikrobiolog. (I když mezi námi, tuhle jsem přistihla skoromanžela, jak si odblaňuje kus flákoty na zeleninové straně, pak prkýnko zodpovědně obrací a krájí si zeleninu na té masové. Spoiler: Hlavu jsem mu neutrhla. Vím, že se masové bakterie se zeleninovými pokříží tak jako tak a pak se – doufejme – při vaření zneškodní. Jsem koneckonců vzděláním mikrobiolog.)

Plíseň je ovšem něco jiného. Mykotoxiny se při vaření nezničí, bůhví, kolik jsme jich zbaštili kvůli tomuhle prkýnku. Narvala jsem ho do koše a mašírovala pro nové do jednoho z mnoha místních krámků lživě označených „Vše za libru“.

Kdo s koho u kasy

A skutečně: za pitomé plastové prkýnko chtěli pět liber.

Navíc mě u pultu předběhla korpulentní dáma, od pohledu Jorubanka, s náručí plnou kuchyňských potřeb, které namarkovat potrvá půl hodiny, protože, jak znám Jorubanky, bude tahle ženská nad každou zuřivě smlouvat.

„Moment,“ ohradila jsem se. „Já jsem tu byla dřív.“

Ale ženská ukázala na dva obrovské, nejmíň třicetilitrové hliníkové hrnce, které si už připravila u kasy.

Ne ona mě, já ji jsem se pokusila předběhnout! Omluvila jsem se a řekla, že v tom případě samozřejmě, ať jde ke kase první.

Ale ona ukázala bradou (volná ruka už jí nezbývala) na moje prkýnko a řekla, ať jdu první já, vždyť mám jen tohle. Já ale trvala na tom, že počkám, fakt nechci předbíhat. Chvilku jsme se hádaly, zatímco prodavač vyčkával, co bude. Nakonec jsem si přece jen koupila prkýnko dřív než ona hrnce. Mumlala jsem přitom cosi o tom, že mi ta mrcha zplesnivěla a mě to naštvalo.

„Plíseň?“ zvolala. „To nic není. To jsou bělošský věci. Než jsem přijela do Anglie, plíseň jsem v životě neviděla.“ (Ani já jsem v Nigérii neviděla plíseň. Bůhvíproč se jí tam nedaří. Buď všechno lépe větrají, anebo, jak říká K., lidi všechno sežerou dřív, než to plíseň najde.) „Mně se v hrncích usídlili démoni. Proto si musím koupit nový. Všechno, co jsem vařila, všechno se připálilo. Egusi, jollof rice, bitter leaf,“ jmenovala oblíbené nigerijské pokrmy. „Démoni jsou mrchy!“

Tak vida, démoni! Díky Jorubance teď vím, kdo za to může, když něco připálím. Pozvala mě ostatně do svého kostela na jollof rice uvařenou v hrncích bez démonů.