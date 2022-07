Ta dobrá zní: plyn opět teče. Ta špatná: teče v kapacitě čtyřiceti procent a nikdo neví, zda to vydrží celou zimu.

EU reaguje podle poučky „doufej v nejlepší, ale připravuj se na nejhorší“. Web magazínu Der Spiegel to hrotí do titulku: Evropa je na cestě k válečnému hospodářství. Tedy k ekonomice, jejíž běh ovlivňuje stát. Kdy stát rozhoduje, kam by šel plyn prioritně a kam ne.

To vše je stále jen možnost, plán B. Ale pokud i plán A, tedy „normální provoz“, znamená jen čtyřicet procent kapacity potrubí, pokud to neumožní do začátku listopadu naplnit plynové zásobníky v Evropě na nějakých devadesát procent, výraz válečné hospodářství se uplatní i jinde než v titulku novin.

Toto je teď motorem úvah politiků i rozhodování Evropské komise. Bude-li mít Komise páku, aby na členských státech vynutila snížení spotřeby plynu o 15 procent, jestliže jí samy členské státy tu pravomoc v úterý schválí, pak by výraz válečné hospodářství získal svůj říz. Pak by došlo na to, co v Německu říkal vicekancléř Habeck a u nás premiér Fiala: že povinnost úspor budou muset převzít i občané.

Schválí to státy Komisi, nebo ne? Bude to výrazný zátěžový test pro celou EU.