Lámete si hlavu s cenou nafty a benzinu? Tak se připravte na účet za plyn

Íránský útok vyřadil z provozu část katarského komplexu Ras Laffan Industrial City, který provozuje QatarEnergy a který zajišťuje zhruba pětinu světové produkce zkapalněného plynu, který se odtud vozí do Evropy či Asie. Jde o průmyslový komplex o velikosti několika evropských velkoměst, kde se soustřeďují zkapalňovací jednotky, petrochemie i exportní terminály.
Poškození dvou ze čtrnácti exportních zařízení a jednoho z klíčových provozů znamená výpadek provozu na tři až pět let. Firma QatarEnergy už oznámila omezení kontraktů a v důsledku bezpečnostní situace prakticky zastavila export.
Katarský armagedon
Za katarský plyn neexistuje rychlá náhrada. Globální trh se zkapalněným plynem fungoval už před konfliktem na hraně kapacity, nabídka tak nemá kam růst bez nových investic, které se počítají na roky, ne na měsíce.
Analýzy EGÚ Brno naznačují, že nové LNG kapacity ve Spojených státech, Kanadě a Austrálii by mohly v roce 2026 pokrýt zhruba polovinu výpadku a o rok později asi čtyři pětiny. To je ale jen technický teoretický strop těchto zařízení a ten se z provozních důvodů prostě nepodaří naplnit. Navíc vyčerpávající se ložiska jinde povedou k dalšímu snížení nabídky.
Představa, že tento výpadek dodávek plynu rychle zaplní obnovitelné zdroje, je zatím spíše politickým přáním některých zelených politiků než ekonomickou realitou. Ano, obnovitelné zdroje omezují závislost na plynu, ale jen do určité míry. Zatím neexistuje jiný flexibilní zdroj schopný vyrovnávat výkyvy výroby z větru a slunce a bateriová úložiště zatím nedosahují potřebných parametrů pro stabilizaci starých elektrizačních soustav. Část plynu nahradí při výrobě elektřiny uhlí, ale toho také není všude dostatek a je dražší alternativou, než byl plyn. Není tu zatím dobré a levné řešení.
Navíc plyn není jen palivo pro elektrárny. Je nenahraditelnou surovinou v chemickém průmyslu při výrobě amoniaku, metanolu či hnojiv. Katar zároveň dodává přibližně třetinu světové spotřeby helia, klíčového pro zdravotnictví i polovodičový průmysl. Nedostatek těchto látek pak znamená zdražení potravin, výroby počítačů i aut, problémy ve zdravotnictví atd. Zkrátka vznikl problém, který se bude kaskádovitě šířit po celé ekonomice a zasáhne tvrdě některá odvětví.
Levně už bylo
Mohlo by se říci, že zkrátka budeme plynu spotřebovávat výrazně méně, což ho díky klesající poptávce zlevní a navíc jeho cenu nakonec pošlou dolů nově otevřená ložiska. Bude to trvat léta, ale nakonec to přijde. Ostatně, u ropy to takhle fungovalo vždycky a ani dnes tak drahá nafta není po započtení inflace tak drahá jako za předchozích krizí.
Jenže jsou tady důvody, proč tohle u plynu nemusí platit. Ukázalo se totiž, že současná diverzifikace dodávek je nedostatečná. Stačí jedna válka a leckdo se ocitne bez plynu, protože dodávky zkrátka nelze fyzicky doručit. Nepřijedou.
Napříště se bude nakupovat plyn mnohem více diverzifikovaně, z menších nalezišť nebo alespoň z menších terminálů. Jenže tím zmizí úspory z rozsahu a vyšší fixní náklady zvýší cenu plynu na celosvětovém trhu. Všichni budou chtít eliminovat geopolitické riziko a za to se bude platit.
A nejde jen o dočasný šok. Kombinace geopolitiky, investičního cyklu a strategického důrazu na diverzifikaci znamená, že éra levného plynu skončila. A s ní i iluze, že se energetika vrátí díky plynu z Perského zálivu do stavu před rokem 2022, před ruským útokem na Ukrajinu. Nevrátí se totiž ani do roku 2025.