Plynové prázdniny. Obětovat děti a mladé na oltář průmyslu už umíme

Názor

Ruská vláda se sice snaží různě manipulovat s cenami a dodávkami energií, ale letošní zimu evidentně přežijeme. Jenže to nebude zadarmo. Někde se bude muset šetřit a někdo zaplatí vysokou cenu. Otázkou teď je, kde a kdo to nakonec odnese. Teď to vypadá tak, že první na řadě jsou studenti, pak mohou přijít školáci, menší děti a jejich rodiče.