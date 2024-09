Veřejnost dva roky marně čeká na to, až policie a tajné služby dotčených západních států přinesou důkazy o tom, kdo za sabotáží stojí. Na toto téma vznikla – zejména z pera tzv. investigativních novinářů - řada verzí a po jejich přečtení si soudný člověk automaticky vybaví větu z Platónova dialogu pojmenovaného po mladíkovi Faidrovi, který diskutuje se Sókratem. V jedné části knihy, kde probírají jistý mýtus, Faidros praví: „Ale řekni mi, u Dia, Sókrate, ty věříš, že je tohle vypravování pravda?“

Strach jít s pravdou ven

Nejvíce plausibilní je totiž vysvětlení, že od 26. září 2022 se přesně ví, kdo a na čí rozkaz na plynovod zaútočil, ale doposud nikdo nenašel odvahu jít s pravdou ven. Ukázalo by se, že někteří členové západní koalice proti Rusku zničili strategickou energetickou infrastrukturu klíčového spojence – Německa. Dokážete si představit, co by se stalo, kdyby Izrael vyhodil do povětří LNG terminál na území EU jen proto, že odebírá zemní plyn z Íránu?

V den výročí – podle očekávání – Němci (konkrétně Der Spiegel) vyrukovali s variantou, podle níž akci provedla skupina civilistů, které vycvičil někdejší člen ukrajinských tajných služeb Roman Červynskyj. Ten si měl pronajmout plachetnici Andromeda v Rostocku. Časopisu se prý podařilo odhalit totožnost několika členů výpravy. Identita mužů a jedné ženy ale má zůstat utajena, aby je nezavraždili Rusové.

Soukromníky financovaný útok měl stát asi 300 tisíc dolarů. Částka podle novinářů byla předložena tehdejšímu šéfovi ukrajinské armády Valeriji Zalužnému ke schválení. Ten prý s akcí souhlasil. Prezident Volodymyr Zelenskyj naopak o akci údajně nic nevěděl. Novináři tvrdí, že pokusy USA o zastavení operace selhaly…

Vrchol cynismu

Dalo by se pokračovat, ale má to smysl? Kdo uvěří, že Zalužnyj o akci neřekl svému prezidentovi, nebo že Ukrajinci neposlechli Američany? Jedná se totiž o trochu vylepšený scénář, který realisticky uvažující bezpečnostní experti již dávno označili za pohádku s názvem Jak princezna Pocahontas plula po Baltu. (Pocahontas má být ta žena ve člunu.) Důvod: tak náročný útok na strategický plynovod na mnoha státy NATO ostře sledovaném Baltu nemohlo provést pár narychlo vycvičených civilistů. Je třeba si uvědomit, že schválení akce Kyjevem by mělo přímý vliv na vývoj války, protože USA a EU by kvůli ní mohly přestat držet Ukrajinu nad vodou vojensky i finančně. Nekontrolovaný spojenec je přece horší než vypočitatelný nepřítel.

Svést útok na plynovod na ubohé Ukrajince je vrcholem cynismu. Je možné, že mnoho Němců této verzi uvěří už i proto, že konečně mohou tvrdit, že za vysoké ceny energie mohou Ukrajinci. Ti, kdo se snaží takové absurdní obvinění úporně hájit vytvářením mýtů, zřejmě mají západní veřejnost za pitomce. Nejspíše si myslí, že publikováním podobných legend se jim podaří rozebrat tikající politickou časovanou bombu zvanou „Kdo to udělal?“ a oddálit její výbuch, který by měl nedozírný dopad na vztahy mezi spojenci Ukrajiny.