Unikátem je 260 let stará Koterovská lípa

PLZEŇ – SLOVANY Na své památné stromy jsme hrdí, o čemž svědčí už jenom to, že od konce 90. let minulého století máme v logu stylizované vyobrazení lípy. Ta nejstarší se nachází v Koterově, na umělém ostrově mezi řekou Úslavou a náhonem Koterovského mlýna. A nutno dodat, že pamatuje opravdu velký kus historie. Její věk se odhaduje na více než 260 let.

Dalším významným stromem je velkolepý dub s obvodem kmene 265 cm, který roste v Cyklistické ulici, dvě paulovnie plstnaté v ulici Zahradní nebo jilm ve vnitrobloku v Guldenerově ulici. Ten sice není vyhlášen jako památný, ale brzy by tohoto statusu mohl také dosáhnout. Před dvěma lety jsme se zúčastnili ankety Alej roku, kterou pořádalo sdružení Arnika. Vybráno bylo zhruba 700 metrů dlouhé stromořadí v Zahradní ulici, které zdobí nejrůznější druhy okrasných dřevin ovocných. Sice jsme nezvítězili, ale o to až tolik nejde. Podstatné je to, aby krásná, udržovaná zeleň byla součástí našeho obvodu a lidé se zde cítili příjemně. I ve městě může být dostatek přírody. LUMÍR ASCHENBRENNER, starosta MO Plzeň 2 Slovany, ODS