Strach nejde zakázat, ale lze ho zneužít. Úřady by měly s postoji Čechů k Ukrajincům pracovat

Ukrajinci se podle oficiálních statistik nedopouštějí více trestných činů než zbytek společnosti, přesto jsou vnímáni tak kriticky, jak ukázal průzkum. „Problém je v jejich prezentaci na veřejnosti, jsou například hlučnější nebo někteří popíjejí alkohol. Navíc česká společnost je značně alergická na ruštinu nebo na řeč, která zní jako ruština. Z průzkumu ale vyšlo, že lidem na Ukrajincích nejvíc vadí nerespektování pravidel a nezdvořilost,“ říká plzeňský radní pro bezpečnost Tomáš Kotora. Podle jeho slov žije dnes v Plzni přes 200 tisíc lidí a z toho zhruba 40 tisíc cizinců.
Oproti roku 2023 se ale podíl negativních postojů k Ukrajincům mírně snížil o tři procentní body z dřívějších 64 procent. Což je sice o málo, ale také jde o opačný trend, než by se s přibývajícím časem dal očekávat. A jenom zlomek lidí si podle výsledků průzkumu myslí, že uprchlíci z Ukrajiny zneužívají finanční podporu nebo znamenají významný problém pro systémy zdravotnictví a školství.
Plzeň chce kvůli nárůstu počtu cizinců, ale i kvůli početné bezdomovecké komunitě, jíž se průzkum také týkal, zvyšovat počty strážníků každý rok o deset. Městská policie má asistenty se znalostí ukrajinštiny. Zaměřují se na problematická místa, komunikují především s Ukrajinci a vysvětlují jim, co se můžou a co ne.
Otázka je, co z postojů české veřejnosti a obyvatel Plzně vzniká na základě pocitu, co na základě zkušenosti a co na základě politických výlevů. O nějaké české xenofobii asi není rozumné mluvit. Národ si zvolil Slováka premiérem, českého Japonce má v čele Sněmovny. V zemi v poklidu žijí tisíce Vietnamců. A ve zmíněném průzkumu skončili dost daleko za Ukrajinci třeba Romové, kteří kdysi v žebříčcích neoblíbenosti dominovali. Fobie je jen strach, zakázat ho nelze. Dá se ovšem dost nepěkně využívat a i to je důvod, proč by měly s výsledky průzkumu pracovat zdejší úřady stejně jako sami Ukrajinci nebo nějaké jejich elity.
Náš vztah k Ukrajincům není černobílý, ale stigmata ho provázejí. V 90. letech měli nálepku vymahačů dluhů a první velký zátah na zahraniční mafii u nás, v pražské restauraci U Holubů, byl právě na tu ukrajinskou. Ubytovny zahraničních dělníků, kde tvoří často velkou část osádky, jsou černou můrou pro policii. Mít je za sousedy nebývá vždycky zrovna výhra v loterii. Jenže jsou tu také už dávno nezbytní jako stavební dělníci, jako personál ve špitálech, v montovnách nebo ve službách.
O většině z nich nikdo neví. Drží se spíš ve vlastní uzavřené komunitě a problémy si nepřejí. Ale zatímco Češi řeší, co jim na Ukrajincích vadí, oni s mnohem silnější motivací koukají přežít a chytit se. Berou podřadnou práci, spousta z nich začala podnikat ve službách, ti bohatší převzali byznys pracovních agentur, pořizují si nemovitosti…
Kromě jednotlivostí, které pojmenoval průzkum, je v Plzeňském kraji stejně největším problémem hlavně míra imigrace. Průmysl sem přitáhl nadprůměrné množství cizinců, Ukrajinců především. A uprchlíci často mířili rovnou za krajany, kteří už měli v regionu nějaké zázemí. Bylo by ale dobré nezapomenout, kde problém začal – uprchlickou vlnu k nám vyvrhla ruská agrese. A jestli se situace na Ukrajině zhorší, bude to jen pokračovat.