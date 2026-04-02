Po 54 letech k Měsíci. A poprvé od covidu, válek a inflace závan civilizačního optimismu

Tehdy, hlavně v červenci 1969 při startu Apolla 11, se tam sešlo více lidí. Atmosféra vládla skoro verneovská – průkopnická, dobyvatelská. Bylo to poprvé, kdy lidé vyráželi na Měsíc přistát. Byla to Událost s velkým U. V této míře to dnes neplatí, ostatně mise Artemis II na Měsíci přistát nemá. Ale…
Ať se na tu misi díváte z jakéhokoliv úhlu, znamená něco jako závan civilizačního optimismu. Ani ne technologicky, ale společensky a psychologicky určitě.
Chcete si vyfotit planetu Zemi? Máte šanci
Lidstvo – pozoruhodné je už to, že média se zmiňují spíše o lidstvu než o Američanech, ač je to jejich projekt – se vrací tam, kde bylo před půlstoletím. V jádru se stejnou technologií raket na tekuté palivo.
|
Lidé po 54 letech vyrazili k Měsíci. Čtyři astronauté jej při historické misi obletí
Tu technologii přivedl k operačnímu nasazení Wernher von Braun v podobě raket V2 pro Hitlera. Týž von Braun pak sloužil Američanům a vyvinul „měsíční raketu“ Saturn V. Traduje se, že před startem mise Apolla 11 se jeden novinář von Brauna zeptal: „Můžete zaručit, že ta raketa nespadne na Londýn?“ A že konstruktér se tehdy opravdu vytočil.
Tehdy dopadlo vše dobře. Dokonce i Apollo 13, které muselo řešit havárii při cestě k Měsíci. Fakt, že výprava se i s poškozenou lodí dostala zpět na Zemi, patří k největším úspěchům v historii kosmonautiky, i když plánovaného cíle nedosáhla.
Naposled cíle dosáhlo Apollo 17 v prosinci 1972. Posledním „mužem na Měsíci“ tak dodnes zůstává Eugene Cernan, po rodičích Čechoslovák (otec Čerňan, matka Cihlářová).
Posádka Apolla 17 byla i poslední, jež spatřila celou Zemi a pořídila slavnou fotografii Modrá skleněnka. Není to jen tak. Z oběžné dráhy Země celou planetu nezachytíte. A z Měsíce už se Země jeví příliš malá. Chcete-li portrétní fotku tak, aby se do objektivu vešla celá Země, máte na to necelou hodinu v rámci trasy Země–Měsíc. Naposledy se to podařilo Apollu 17. A vsaďte se, že posádka mise Artemis II to zopakovala. Takovou šanci po 54 letech si přece nenechá ujít.
Nejmladšímu z „mužů na Měsíci“ je už 90 let
Odstup 54 let je velký, což dokládají i čísla. Na Měsíci se v letech 1969 až 1972 ocitlo celkem 12 Američanů. Ale nynějšího letu se dožili jen čtyři z nich, nejmladšímu je už 90 let.
I proto působí nynější let jako zázrak. Jako závan civilizačního optimismu po půlstoletí, kdy úspory, rozvoj robotických sond (zkoumaly Mars, Venuši, Saturnův měsíc Titan i asteroidy, ba komety) a jiné zájmy či priority pilotované lety za oběžnou dráhu Země vytěsnily.
|
Bude to nejúžasnější cesta, jakou kdy člověk podnikl. Jaká rizika hrozí při misi na Mars?
Jejich nynější návrat působí na mnohé jako návrat „světa, jak jsme ho znali“. Nápadně se to jeví v zrcadle poslední dekády. Před šesti lety začala pandemie covidu a tvrdého tažení proti ní. Pak přišla ruská invaze na Ukrajinu, která se táhne už čtyři roky. A také vlna inflace. Mezitím to vypadalo, že Západ propadá anticivilizační woke kultuře válcující racionalitu ideologiemi a zjevenými pravdami. A když tuto kulturu začali porážet národní konzervativci, v USA se ukázalo, že – v pojetí Donalda Trumpa – to může přinášet víc minusů než plusů.
Mise Artemis proti tomu všemu působí jako návrat staré dobré racionality. Ale pozor. To není prognóza. To je jen zjednodušené shrnutí pocitů, které našinec vnímá, když vidí raketu, její start i davy fanoušků na Floridě.
Jak byl vládní slib splněn na sto procent
Samozřejmě, že se za tím vším skrývají otázky. Například. Letěli by teď Američané k Měsíci, chystali by cestu pro posádky, jež tam později přistanou, ba i pro ty, kteří tam časem vybudují základnu, kdyby něčím podobným nehrozila konkurenční Čína? Představa, že americké úřady toto vše dělají, a hlavně financují, jen proto, aby popohnaly vědecké poznání, je naivní.
Stačí připomenout vznik programu Apollo. Vyhlásil ho prezident John Fitzgerald Kennedy v květnu 1961, poté, co sovětský Jurij Gagarin jako první letěl do vesmíru. Tehdy Kennedy řekl, že USA do konce dekády dostanou člověka na Měsíc a bezpečně ho vrátí zpět. Stalo se. Ti první v Apollu 11 to provedli v červenci 1969. Ale Kennedyho slova z května 1961 dodnes patří k extrémně vzácným vládním slibům, jež byly splněny na 100 procent.
Ovšem to už je jiná kapitola. Představa, že by vládní slib splnil na sto procent Donald Trump, působí divoce. Prozatím stačí, když mise Artemis II přináší závan civilizačního optimismu.