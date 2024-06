Po strništi vos. Čmelák z hnízda v zemi naštěstí vyletěl

Názor

Abych vás uvedl do situace: O. objevila pod zemí u garáže vznikající vosí hnízdo a oznámila, že to bude po návratu z práce řešit. Bránil jsem se, že se mi to opravdu nehodí, protože musím psát fejeton do Lidovek, ona řekla, že to se mnou nijak nesouvisí, hnízdo bude řešit sama.