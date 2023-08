V Praze jako pod Kavkazem. Předpověď počasí není příznivá, je třeba být připraven na „nejhorší“

Názor

Jak poznáme, že jde do tuhého? Když v Paříži začínají uvažovat, co nadělají se svými ikonickými zinkovými střechami. Sice už třetí století utvářejí obraz města, jenomže za slunných letních dnů se rozpálí až na 90 stupňů Celsia a horko promptně posílají dál do domu. Proto jsou v horkém podnebí poněkud nepraktické.