Strašili povodněmi, jež nepřišly? Je to určitě lepší, než když se nestrašilo a povodně přišly

I tak lze vnímat strašení povodněmi v posledních dnech. Povodněmi, které pak nepřišly. Nad Beskydami měly spadnout silné srážky, měla z toho být mela a povodně. Jelikož povodně jsou v regionu ještě v čerstvé paměti, jelikož každý ví, že v září 2024 vzaly 13 lidských životů a napáchaly velké hmotné škody, nikdo výstrahu na lehkou váhu nebral. Ale když mohutné srážky ani povodně nepřišly, skoro nikdo se moc nerozčiloval. Úhrnem. Viděli jsme pěknou ukázku strašení, které se nenaplnilo. Tedy strašení, jež by mělo vyvolávat odpor a emoce. Jenže odpor a emoce se projevily jen ve velmi nízké míře. Čím to?

Možná i tímto. Mnozí si ještě pamatují povodně z let 1997, 1998 či 2002, kdy se nebezpečím předem nestrašilo, ale o to víc a silněji pak povodně zaskočily občany, obce, samosprávy i státní úřady. Toto uvízne v generační paměti. Odtud čerpá i tolerance ke strašení povodněmi, jež pak v ničivé podobě nepřijdou.

Možná by to šlo shrnout i takto. Hrozba povodní je jednou z mála oblastí, kde se společensky povoluje strašení. Kde strašení projde, i když se výstraha nenaplní. Kde stát neprovádí čistky ve vedení Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), ani když předpověď přesně nevyjde. Což je plus.

Raději písek před domem než se nechat zaskočit

Lhali meteorologové v posledních dnech? Vypouštěli snad dezinformace, jak se teď s oblibou říká? Ale kdež. Varovali před situací, která pak skutečně nastala. Netrefili se pouze v tom, že nebezpečné srážky nevypadly na moravskou a slezskou stranu Beskyd, jak meteorologové očekávali a varovali, ale hlavně na stranu slovenskou a ještě více v Polsku (tam byl skutečný průšvih, tam museli záchranáři evakuovat dětské tábory).

Toto ale není lež. Je to výsledek pravděpodobnostního charakteru předpovědí počasí i chápání přírodních dějů jako takových. Upřímně, alarmismus přifukovala spíše média. Web ČHMÚ varoval před vydatnými srážkami, v médiích z toho byla výstraha před srážkami extrémními. Zkuste si to převést do běžného jazyka. Řeknete třeba: „Vydatně jsem poobědval.“ Ale těžko řeknete: „Extrémně jsem poobědval.“

Nahlédnete-li do webových diskusí, zjistíte, že lidé tyto nuance dobře chápou. Jen výjimečně najdete sentence typu: „Vláda potřebovala odvést pozornost od svých průšvihů.“ Převažují věty jako: „Raději budu mít pytel písku zbytečně před domem než pak řešit, co rychle dělat.“ Nebo: „Kdo žije v povodňových oblastech Moravy jako já, říká: zaplať pán Bůh.“

Samozřejmě, že weboví diskutéři neskýtají průměrný vzorek občanů a voličů. Ale – a to může působit ještě překvapivěji – do tématu povodní, respektive planého strašení se nemontují ani opoziční politici. I když naplno běží volební kampaň.

Pár příkladů. Kateřina Konečná, komunistka a hlavní hvězda party Stačilo!, zásadně odmítá strašení Putinovým Ruskem. Strašení ve smyslu, že když Rusko získá celou Ukrajinu, další na řadě budeme i my. Co by si na nás vzali? ptá se Konečná. Ale plané strašení povodní jí jaksi nevadilo. Tedy zatím.

Podobně Andrej Babiš. Lídr hnutí ANO už zpochybnil oficiální vysvětlení pátečního výpadku elektřiny. Podle něj – ačkoliv závěry ještě nejsou k dispozici – výpadek způsobila „šílená zelená politika“ špiček EU. Ale strašení hrozbou povodní – byť už víme, že povodně nakonec nepřišly – Babiš nezpochybnil.

Zdá se, že i předáci opozice tuší, že kdyby bagatelizovali riziko povodní, narazili by i u svých voličů.

Jaké strašení tolerujeme

Vnímání povodní a jejich hrozeb souvisí s tím, čemu se říká povodňová paměť. Ta funguje po jednu generaci. Když po ničivých povodních v září 1890 nastalo stoleté „povodňové sucho“, když byla na Vltavě postavena kaskáda přehrad, která eliminovala i zimní povodně z tajícího ledu, lidem povodně jako téma prostě vypadly z hlavy.

Tím větší šok pak znamenaly ničivé povodně z let 1997 a 1998, po nichž následovaly další až do loňského září ve Slezsku. Této generaci nikdo povodně z hlavy nevymaže. Tato generace většinově toleruje i strašení povodněmi, které pak nepřijdou. Možná to lze říci i takto: spíše toleruje strašení tím, co sama víckrát zažila (povodně), než strašení tím, co se stalo před 57 lety (ruská invaze).