V Číně poznají, že jsme doma vařili rajskou, ale občas se ztrácejí v překladu

Proto na některé druhy zboží radši neklikám. Například spodní prádlo poptávám jen v kamenných obchodech, i když tam bývá výběr menší než na internetu.
Nedávno jsem strčila hlavu do jednoho malého obchůdku a jen tak ode dveří se zeptala, jestli mají mou oblíbenou značku podprsenek. Neměli, takže jsem ty dveře hned zase zavřela a pokračovala v cestě. Jenže jakmile jsem doma rozsvítila tablet, displej byl plný podprsenek, dokonce i čínských. To mi teda už zamotalo hlavu.
Jak můžou v Číně vědět, že jsem nakoukla do nějakého krámu, když jsem vůbec neprošla pokladnou? A jak se mohli domáknout, že se manžel Petr minulou středu vztekal nad mikrovlnkou zastříkanou zevnitř rajskou omáčkou? Chvíli jsem podezřívala svůj tlačítkový mobil, jestli mě (byť zamčený v kapse) nenahrává, ale proč se reklama na poklice do trouby začaly objevovat nikoli na jeho, ale na mém Facebooku? Že by věděli, kdo u nás rozhoduje o nákupech?
Začala jsem naskakujícím nabídkám na svém displeji věnovat větší pozornost. Tuhle mi přišlo divné, proč už mi aspoň čtrnáct dní vnucují krepsilonové punčocháče. Inzerují je na krásných nohách v nejrůznějších barvách, takže začínám litovat, že jsem přešla k dlouhým kalhotám. Neměla bych si zase jednou koupit sukni? Uvažovala jsem, ale byla tu i zásadnější otázka.
Vím stoprocentně, že o punčocháče jsem se nezajímala nejen prakticky, ale ani teoreticky nejméně deset let. Docela určitě jsem ten termín ani nevyslovila. Pak jsem si ale vzpomněla, jak jsme nedávno na lavičce v parku klábosily s přítelkyní Marianou. Už nevím, proč zmínila, že měla doma skoro klášterní výchovu, ale nastavila tím téma, které nám v tom slunečném dni ještě chvíli vydrželo. Mne doma netrápili klášterní výchovou, přidala jsem svou zkušenost, zato měla maminka strach, aby ze mě nebyla takzvaná „modrá punčocha“.
Už chápete, jak se objevily ty barevné punčocháče na displeji mého tabletu a také laptopu? Já teda pořád ne, aspoň ne technicky, ale to nic neznamená. Jsem starší ročník a některé věci z oblasti moderních technologií mi prostě unikají. Zato vím, co je modrá punčocha.
To je intelektuálka, která leží v knihách a nedovede se pořádně postarat o domácnost. Tedy aspoň podle mojí maminky. Ta mne, mimochodem, hned po posezení s Marianou navštívila ve snu a vypadala jako živá. Rozumím tomu tak, že mozek funguje podobně jako počítače, jen nepotřebuje displej. Má k dispozici sny.