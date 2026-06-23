To, že je na některých webech či službách nutné prokázat dospělost, není až tak nic nového. Aktuálně to ale začíná směřovat k tomu, že počítač či mobil prostě nezapnete, dokud nebude jasné, kdo vlastně jste.
Nejde jen o další „ověření věku u porna“. Jde o začátek internetu, v němž se věk a postupně i identita přesouvají do základní vrstvy zařízení. Jakmile se z operačního systému stane strážce věku, bude velmi těžké zabránit tomu, aby se z věkové kontroly nestala obecná kontrola přístupu k internetu.
Kalifornský zákon AB 1043 ukládá poskytovateli operačního systému, aby od 1. ledna 2027 při nastavení účtu umožnil zadat datum narození nebo věk uživatele zařízení a přes rozhraní API předával aplikacím věkový signál. Kategorie jsou: pod 13 let, 13 až 15 let, 16 až 17 let a 18 plus. Týká se to počítačů, mobilů i dalších obecných zařízení. Starší zařízení mají být do systému doplněna do 1. července 2027.
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Nebudete tedy, prozatím, prokazovat totožnost při každém zapnutí, ale až sem to jednoho dne může dojít. Ačkoliv to dnes začíná jen jako „důkaz o věku“.
Co se vlastně děje
Doteď se vše týkalo tří věcí: pornografických webů, sociálních sítí a ochrany dětí. Ve Spojených státech vše výrazně posunulo rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci Free Speech Coalition v. Paxton z 27. června 2025. Soud potvrdil texaský zákon, který po komerčních webech se sexuálně explicitním obsahem vyžaduje ověření, že návštěvníkovi je alespoň 18 let.
Vznikl precedens: vlády mohou snáz říci, že přístup k části legálního obsahu smí být podmíněn identifikačním nebo věkovým ověřením.
ACLU (americký svaz pro občanské svobody) po rozhodnutí zdůraznil, že rozsudek je sice formálně omezený na sexuální obsah a neznamená povolení plošného ověřování věku na celém internetu, zároveň ale varovala před dopadem na svobodu projevu, anonymitu a úniky osobních údajů.
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Aby toho nebylo málo, je tu druhá vlna. Texas SB 2420 zavedl požadavky na věkové ověřování v obchodech s aplikacemi. Apple v reakci na to oznámil, že od 1. ledna 2026 musí nové Apple účty v Texasu potvrdit, zda je uživateli 18 a více let. Účty nezletilých musí být součástí Family Sharing a rodiče mají schvalovat stahování, nákupy a významné změny aplikací. Google dělá totéž na Androidu, takže nebude vyhnutí.
Proč PC?
Mobil už je na identitu navázaný dávno. Máte Apple nebo Google účet, telefonní číslo, často platební kartu, biometrické odemykání, cloud, obchod s aplikacemi a v případě dětí rodičovský účet.
Počítač byl historicky jiný. Stroj, kde šlo nainstalovat systém, spustit software, otevřít web a nebýt nutně součástí centrálního ekosystému. Zákon AB 1043 definuje poskytovatele operačního systému široce jako entitu, která vyvíjí, licencuje nebo kontroluje operační systém na počítači, mobilním zařízení nebo jiném obecném výpočetním zařízení.
Riziko není databáze občanek, ale změna normy. Internet se z prostoru, kde je anonymita výchozí možností, mění na prostor, kde se přístup k běžným službám podmiňuje prokázáním.
Z počítače se může stát něco bližšího telefonu. Uživatel už není jen člověk za klávesnicí. Je to věkově zařazený subjekt, jehož status mohou aplikace požadovat při stažení a spuštění.
Co Evropa?
Nutno dodat, že Evropa nejde úplně stejnou cestou jako část amerických států, ale směr je podobný: věk se má ověřovat systémověji. Evropská komise 14. července 2025 vydala pokyny k ochraně nezletilých podle DSA a zároveň představila prototyp aplikace pro ověřování věku. Pokyny řeší mimo jiné škodlivý obsah, grooming, návykové chování, kyberšikanu a komerční praktiky vůči dětem.
Prosazují evropské řešení, které má uživateli umožnit prokázat, že je starší 18 let, aniž by službě sdílel jiné osobní údaje. Má jít o takzvanou mini wallet/peněženku, kompatibilní s budoucí evropskou digitální peněženkou. Komise tvrdí, že řešení má být šetrné k soukromí, uživatelsky přívětivé a rozšiřitelné i na jiné věkové hranice, třeba 13 plus nebo 65 plus.
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Problém je, že i takové řešení (a infrastruktura) může později sloužit k dalším uzávěrám: ověř věk pro porno, věk pro sociální síť, věk pro diskusi, status pro nákup, bydliště pro obsah, identitu pro komentování.
Vidět je to v Británii
Britský Ofcom už v roce 2025 požadoval „vysoce účinné“ ověření věku u služeb s pornografií a jiným obsahem škodlivým pro děti.
V červnu 2026 britská vláda oznámila plán zákazu hlavních sociálních sítí pro děti pod 16 let. Podle Guardianu mají být dotčeny platformy jako Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, X a Facebook, zatímco WhatsApp a Signal mají být vyňaty. Vynucování má stát na věkovém ověřování podle Online Safety Act, včetně metod jako odhad věku podle obličeje, bankovní údaje, digitální ID nebo odhad z e-mailu.
Takže ano, věkové ověřování nezačíná a nekončí u porna. Jakmile infrastruktura existuje, politická poptávka ji rozšíří na sociální sítě, hry, livestreamy, chatovací roboty a časem možná na komentáře nebo vyhledávání.
Co to znamená pro svobodu
Riziko není databáze občanek. Riziko je změna normy. Internet se z prostoru, kde je anonymita výchozí možností, mění na prostor, kde se přístup k běžným službám podmiňuje prokázáním. Dnes věku, zítra možná bydliště, občanství, studentského statusu, rodičovského souhlasu nebo „důvěryhodného“ účtu.
Problémy jsou v zásadě čtyři.
Člověk se chová jinak, když ví, že přístup k citlivému obsahu, i legálnímu, je svázán s identitou nebo věkovým dokladem. ACLU proto mluví o zásahu do soukromí i svobody projevu dospělých.
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Když věk ověřuje Apple, Google, Microsoft, stát nebo digitální peněženka, vzniká nový gatekeeper. Neověříte se, nedostanete aplikaci. Neprojde signál, neotevře se funkce. Rodič odvolá souhlas, aplikace se dítěti zablokuje. Apple takový mechanismus pro Texas popisuje přímo u App Store consent revocation.
Zákony obvykle říkají, že data se smějí použít jen k ochraně dětí. Google výslovně zakazuje použití Age Signals API pro reklamu, marketing, profilování a analytiku. Dobrá ochrana, ale klasicky jen na papíře. Platí, že jakmile jednou vznikne plošná infrastruktura věkových signálů, bude politicky lákavé používat ji i jinde.
A poslední problém? Empirická studie z června 2026 o evropských systémech věkového ověřování na webech pro dospělé upozorňuje na systémové slabiny, nedostatečnou transparentnost třetích stran a praktické útoky proti různým metodám ověřování. Jinými slovy: často požadujeme citlivá data výměnou za bezpečnostní zisk, který ale nemusí být tak velký, jak se politicky tvrdí.
Jak se to bude vyvíjet
Nejpravděpodobnější scénář je, že nebude jeden univerzální systém. Budou vedle sebe existovat státní digitální peněženky, věkové signály u Apple a Google, webové ověřovací služby, biometrické odhady věku, bankovní metody, kreditní karty, rodičovské účty a geoblokace.
Druhý trend bude přesun odpovědnosti od webů k bránám. Sociální sítě a velké služby dlouhodobě tlačí na to, aby věk řešily obchody s aplikacemi a operační systémy. Pro ně je to výhodné, odpovědnost se přesune k Applu, Googlu a Microsoftu, zatímco aplikace jen převezme signál.
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Třetí trend bude rozšiřování z aplikací na web. V Kalifornii už EFF upozorňuje, že navazující návrh AB 1856 má původní věkové brány rozšířit z operačních systémů a app storů také na prohlížeče a weby.
Čtvrtý trend bude odpor a obcházení. Ve Velké Británii se už řeší VPN a Ofcom i vláda počítají s tím, že část dětí a dospělých bude systémy obcházet. Guardian uvádí, že britská vláda má k VPN a obcházení vydat další kroky v červenci 2026. A celé to může vést k zákazům VPN pro osobní použití.
Pátý trend bude fragmentace internetu. Některé weby a aplikace raději zablokují uživatele v rizikové jurisdikci, než aby implementovaly drahé a právně nejisté ověřování. U pornografických webů se to už v USA dělo, u menších aplikací a open source projektů to může přijít také. A dělo se to i s nástupem GDPR – dodnes existuje množství webů, které návštěvníky z EU prostě blokují.