Což výrobci Rockstar přineslo 751 milionů dolarů. Poslední díl – GTA 5 z roku 2013 – skončil na prodejích přes 230 milionů kopií, po Minecraftu (425 milionů) jde o druhou nejprodávanější hru všech dob.
Mimochodem třetího dílu hry Red Dead Redemption se prodalo 87 milionů kusů… Z původní hráčské studentské GTA generace jsou čtyřicátníci s hypotékami, dvěma dětmi, vysokým cholesterolem, a přesto drtivou touhou zapařit si! Hráči teď hltají každou novinku o GTA 6, každý nový záběr, protože její grafika vypadá vážně neskutečně, je snad lepší než realita. A nejen grafika.
„Herní svět je natolik propracovaný, aby dokázal do značné míry simulovat skutečný život,“ říkají vývojáři z Rockstaru. Děj se odehrává v obřím fiktivním státě Leonida, inspirovaným Floridou. „GTA 6 chce zachytit svět obrovského bohatství, ambicí a společenských absurdit. Tlakový hrnec nejrůznějších šíleností,“ lákají vývojáři.
|
Ovečky jsou nejlepší. Počítačové hry pomáhají a prospívají mozku, mobily jsou ale v klatbě
Celé je to strhující, každou ukázku lidi žerou, jen na trailer se jich podívala už půl miliarda. Naposledy se objevilo video z nového „gétéáčka“ nečekaně v kultovním animovaném seriálu South Park. A samozřejmě video bizarní: „South Park ukázal nové záběry z GTA 6. Hráči budou moci útočit psími výkaly,“ informoval v titulku herní server IGN.
Masivní detailní svět, ve kterém můžete hrát buď příběhovou linku, anebo se jen tak toulat (a házet výkaly), se za chvilku naplno otevře. Sice už ne tak romanticky jako dřív – když si koupíte hru fyzicky, dostanete jen krabici a v ní kód ke stažení, žádné cédečko. Přesto se očekávají rekordní prodeje a nemluvné domácnosti, protože postarší fotříci budou mít „zásek“.
Můj osmatřicetiletý kamarád si na příští týden vzal dovolenou a oznámil dětem, že teď ho nějaký čas neuvidí. A nebude sám, dle nedávného průzkumu společnosti BambooHR plánuje 36 procent hráčů dovolenou aspoň čtyři dny. A podle ekonoma Josého Garcíi Montalva z barcelonské univerzity Pompeu Fabra může dovolenková paralýza kolem GTA 6 připravit jen americkou ekonomiku až o miliardu dolarů. A nejde jen o dovolené, ale i celkový výkon pracujících pařanů.
|
Náruživým hráčům se předplatné vyplatí. Trendem je hraní v cloudu
„Jiní zaměstnanci sice do práce dorazí, ale po probdělé noci strávené hraním budou myšlenkami stále někde na plážích Vice City,“ dodává ekonom.
Objevuje se i kritika, nahlas zaznívá třeba od známého českého herního vývojáře Dana Vávry, tvůrce hitu Kingdom Come, který říká, že GTA může být příběhový propadák: „To, co jsem viděl, bylo absolutně fantastické technologické demo hraničící s technologickým zázrakem, otevřený svět tak otevřený, že nic podobného ještě nikdo nevytvořil, a dva nezajímaví sociopati (hlavní postavy – pozn. aut.) chaoticky páchající masové vraždy nevinných lidí pro jiné sociopaty a peníze. Pro mě nulový příběhový háček.“
Přesto na „gétéáčko“ čekáme všichni s dětským napětím. Jsem hrozně zvědavý, jestli to nakonec bude tak dokonalé, jak to zatím vypadá, anebo se potvrdí Vávrova předpověď. Jedno je jisté: vydělá to šílené peníze.