PODCAST: Nemluvíš pravdu! Staří bílí muži se přeli o Turka. Bude prezident plakat do své motorky?

„Když někdo píše hovadérie, neznamená to, že je nutně hovado nebo rasista. Tím nehájím pana Turka. S takovým profilem ale nemůžete speciálně na jednu pozici, a to je ministr zahraničí. Jsem si jist, že by se s ním spousta jiných ministrů odmítala setkat, podat mu ruku,“ říká Kamberský.
|
Prezident je korektnost sama, Motoristé neřiditelní. Staří bílí muži glosují povolební dění
Text o tom, že Turek psal na sociální sítě nevhodné komentáře, přinesl Deník N. Zdroj, na který se deník odvolával, si dělal screen shoty. Podle Kamberského je otázka, zda je člověk, který dodal do redakce kompromitující materiál, naprosto důvěryhodný a nenamíchal realitu.
„Problém je v tom, jak se Turek chová. Výrazně ničeho nelituje a nezměnil se. V jednom podcastu se dokonce chlubil, že jako malý někoho šikanoval,“ doplnil ho Hudema.
Spor vypukl v okamžiku, kdy došlo na otázku, zda Andreje Babiše k nominaci Filipa Turka na post šéfa diplomacie nedohnaly současné vládní strany.
„Když Turek nemá být ve vládě a Motoristé na tom trvají, není pokrytectví od ODS, KDU-ČSL, Starostů a Pirátů říct my nic, my s nima (s ANO) vůbec nebudeme jednat. Netlačí těch pět obhájců demokracie, obhájců svobody Turka, Macinku a Okamuru do vlády?“ rozlítil se Kamberský.
Proč ve studiu létaly emoce a slova o nepravdách? A proč by prezident mohl po nocích plakat do své motorky?
Pusťte si nejnovější díl podcastu Staří bílí muži. Kromě Filipa Turka došlo i na téma ukončení konfliktu v Gaze.