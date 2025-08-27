PODCAST: Piráti nevyužili nahrávku na smeč a Rakušan s Fialou jako staří milenci

V úterý večer se premiér a lídr koalice SPOLU Petr Fiala setkal s předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem v pražské Malostranské besedě na pivo. Rakušan schůzku svolal minulý týden, zároveň pozval i předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba. Ten se však nedostavil.
„Mě by nejvíc zajímalo to, kolik vypili piv a kdo to platil, to bylo asi to nejzajímavější,“ komentuje Kolář setkání, na kterém si lídři přiťukli na případnou spolupráci v další vládě. Zvěřina vtipkuje, že schůzka připomínala setkání starých milenců.
Fiala s Rakušanem si přitakali, že jejich strany po volbách nebudou spolupracovat s hnutím ANO. Komentátory zamrzelo, že po několika pivech společně neuspořádali brífink. „Brífink po 21. hodině, pokud nezaútočí Putin, nepřichází v úvahu,“ dodává moderátor Jaroslav Plesl.
Moderátor vznesl také dotaz, proč Starostové místo prosazování vlastního programu rozjíždí na plno kampaň proti ANO. „Od začátku bylo jasné, že to u Antibabiše dříve nebo později skončí,“ míní Kolář. Není to však podle něj proto, že by Starostům nic jiného nezbývalo. „Abychom Rakušanovi neškodili, tak Rakušan může vždy říct, že je to dobrá kampaň, protože Babiš je přece zlo,“ doplňuje s tím, že „bojovat proti zlu je přece správné“.
Preference Pirátů jsou na tom v předvolebních průzkumech dobře. A úterní setkání bylo podle Plesla nevyužitou nahrávkou na smeč. Jejich předseda se nedostavil, podle Plesla mohlo ale hnutí jít dál a uspořádat před pivnicí demonstraci. Na názor, že možná nechtějí jít před volbami proti stranám koalice, Plesl namítá: „Oni potřebují co nejvíce křesel, ne se dostat do vlády.“
„Oni patrně pořád doufají v nějaký zázrak, že koalice obnoví sto jedničku,“ komentuje Zvěřina, podle něhož jim snad ani o prosazení programu nejde. „Hřib je pořád náměstek pražského primátora, kde vládne s koalicí SPOLU, s ODS, takže jakýkoli atak by mu mohl ohrozit tu Prahu,“ namítá Kolář. Také dodává, že na schůzce místo Hřiba chyběl spíš předseda hnutí ANO Andrej Babiš.
Decroix a Blažek kauzu stále připomínají
Od vypuknutí bitcoinové kauzy vypuklo několik měsíců, předseda Poslaneckého klubu Pirátů, Jakub Michálek, však stále volá po mimořádné schůzi, která podle komentátorů stejně nic nevyřeší. Přestože hnutí ANO se na začátku také dožadovalo řešení aféry, nyní se staví proti. Šlo by podle něj totiž o předvolební kampaň.
„Já tomu absolutně nerozumím,“ uvádí Kolář. Podle něj je velká chyba, že ANO po ODS nechce další vysvětlení. Zvěřina míní, že ANO dává ruce pryč, protože už to nemá zapotřebí. „Já si to vysvětluju jedině tak, že ANO má pocit, že to nutně nepotřebuje a nechce, aby tam exhibovali Piráti a Starostové,“ doplňuje.
„Za mě je to stejně chyba,“ míní Kolář. „Naopak být v pozici Babiše, Havlíčka a dalších z hnutí ANO, řeknu, že to byl zločin a pak si koupím popcorn a sleduju, jak se mezi sebou kosí Piráti a Starostové.“
Moderátor Plesl namítá, že čekal, že aféra bude touto dobou již mrtvá. „Já jsem ji za mrtvou nikdy nepokládal,“ míní Kolář. Srovnává ji s kauzou Dozimetr, která podle něj v souvislosti s hnutím STAN rezonuje dodnes, zejména u lidí na vesnicích. „Paní Decroix (ministryně spravedlnosti) dělá vše proto, aby to lidem stále připomínala,“ doplňuje.
Podle Zvěřiny kauza ovlivní výsledek podzimních voleb. „Nejvíce tomu nesmyslnými veřejnými vystoupeními přidávají Decroix a bývalý ministr spravedlnosti,“ myslí si. Protivládně aféra podle něj působí zejména na nerozhodnuté voliče.