„Myslím si, že takové ty pikantérie, jak ho české holky prosily, jestli ještě můžou za ním přijet a kdo mu tady vlastně lovil ty známosti, to asi postupně odvane. To důležité je asi to, jaká velká jména z těch spisů ještě vyplavou a jaké to bude mít politické důsledky. Třeba vidíme v Británii, že tamní ministerský předseda bude rád, pokud vydrží do května,“ uvedl v úvodu zahraniční redaktor portálu iDNES.cz Adam Hájek.
Jeho kolega komentátor serveru Lidovky.cz Marek Hudema míní, že se časem vše usadí a teprve pak se zjistí, kdo jel v něčem nezákonném a kdo o něčem věděl, nebo mohl vědět, nebo měl vědět, a nic nedělal.
„Je blbé, že z toho zůstává pachuť a představa, že tady byl nějaký kroužek mocných, kteří se zabývali pedofilií a že ten kroužek byl hodně rozsáhlý. Ono to něco samozřejmě vypovídá o té elitě, kterou kolem sebe Epstein shromažďoval, ale zase není to tak, že by se to dělo jako samo od sebe,“ připojil a dodal, že to není jenom o trestných činech.
|
Epsteina bylo možné zastavit. Vinni jsou i ti, kteří se „jen“ dívali vedle
„On byl hlavním pasákem a hlavním zákazníkem v tom bordelu a zřejmě v nějakém okamžiku si uvědomil, že to může využít i pro růst své moci,“ vysvětlil Hudema.
Hosté také upozornili na to, že v kauze nejde jen o zneužívání mladých dívek, ale též o další trestné činy. Z vyšetřovacích spisů například vyplývá, že bývalý britský politik a velvyslanec v USA Peter Mendelson využíval nejen Epsteinovy pohostinnosti, ale v době, kdy byl členem britské vlády, mu předával důvěrné informace jako třeba burzovní tipy. „Na těch mohl vydělávat slušné peníze. A to už je vlastně zneužití pravomoci veřejného činitele a on za to může jít sedět,“ připomněl Hájek.
Mimo právní rovinu ale kauza může poškodit i bývalé politiky nebo lidi působící v kultuře. Na zveřejněných fotografiích se objevili i manželé Clintonovi, Donald Trump, ale také papež Jan Pavel II., Woody Allen či Mick Jagger.
„Clintonova kariéra je už u konce a myslím, že Hillary se už také nikam nepožene. Oni hrají o svůj politický odkaz,“ shrnul Hájek a připomněl, že si už oba manželé několika kauzami prošli a oba dva to ustáli. „Myslím si, že to využijí k tomu, aby se očistili a případně zaútočili na současnou administrativu,“ dodal.
„Trumpa to asi moc nepoškodí. Jednak nevíme, jestli bude zveřejněné úplně všechno, a jednak může využít toho, že on není považovaný za nějaký ‚morální maják‘, takže už je to víceméně jedno,“ poznamenal Hudema s tím, že někde zveřejnění vyšetřovacích spisů dopady má.
Konkrétně upozornil na norskou korunní princeznu Mette-Marit. „Tam se zřejmě jednalo o nějakou nevěru korunní princezny, jejíž rodina asi nepostoupí na královský trůn, teď to tak vypadá,“ připustil Hudema.
„Epstein byl extrémně charismatický a extrémně dobrý v jednání s lidmi a v přesvědčování je o tom, co dělá, jaký je. Mimochodem, taky všem lhal, princezně taky lhal, ale byl v tom extrémně dobrý a byl extrémně dobrý v přesvědčování ženských,“ podotkl Hudema.
Staří bílí muži, jejichž trojici doplnil moderátor Štěpán Hobza, probrali i českou stopu v této kauze. Adam Hájek připomněl, že otec Epsteinovy společnice a spolupachatelky Ghislaine Maxwellové, Robert Maxwell, byl český Žid a sloužil v československých jednotkách za druhé světové války. Po válce ve Velké Británii vybudoval mediální impérium. „Naprosto fantastická postava a jestli se jednou o tomhle bude točit seriál, tak to mají skutečně materiálu dost a dost,“ míní Hájek.
Celou debatu Staří bílí muži ukončili rozpravou o konspiračních teoriích, které se kolem případu začínají rojit.