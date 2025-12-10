„Myslím, že zvítězila touha Andreje Babiše a celé vlády začít vládnout. Takže ten sporný bod odložili. To je legitimní a obvyklá procedura, když se nemůžeme shodnout na všem, shodneme se aspoň na něčem,“ uvedl k současnému dění kolem jmenování nového premiéra komentátor serveru Lidovky.cz Petr Kamberský.
Připojil, že se ještě uvidí, jak se bude vše řešit v budoucnu. „Jestli opravdu budou Motoristé trvat na tom, aby byl jmenován pan Turek ministrem? Zda na tom bude trvat Andrej Babiš? Co pak udělá Petr Pavel? To opravdu netuším a myslím, že to bude napínavé a bude to trvat docela dlouho,“ předpověděl Kamberský.
Andrej Babiš podle něho prezidentovi ustoupil ve dvou věcech. „Prostě Petr Pavel versus Andrej Babiš 2:0. Prosadil si, že opravdu jednoznačně oznámil, že se vzdá svých firem a prosadil si, že v tuto chvíli pan Turek nejde do vlády,“ vypočetl Kamberský.
Jeho kolega Zdeněk Petráček vidí úterní jmenování premiéra jako gentlemanské řešení. „Takhle to aspoň působí na sledovače televize nebo zpráv na webu. Nikdo z nás nemůže říct, jak dlouho to vydrží a jestli to znamená odchod Filipa Turka ze hry, to bych si netroufal říct. Nicméně to opravdu vyznělo tak, že dva zásadní hráči v této hře, to znamená prezident Pavel a aspirant na premiéra Babiš, se v podstatě elegantně shodli,“ připojil svůj pohled komentátor.
Podle Kamberského proběhlo jmenování nového premiéra na české poměry poměrně kultivovaně, standardně a bez schválností či invektiv. „Nevíme, co se dělo za zavřenými dveřmi. Ale to divadlo, které sehráli navenek, to bylo podle mě naprosto špičkové,“ poznamenal.
„Není třeba přiznat Andreji Babišovi aspoň jeden bod za to, že nezměnil programové prohlášení vlády, jak to požadoval prezident?“ namítl Hudema.
„To by byla kapitulace. Kdyby opravdu vláda souhlasila s tím, že prezident bude říkat, co mají psát do programového prohlášení, tak to by byl posun k poloprezidentskému systému. Myslím si, že udělal velmi dobře, že prezidenta zdvořile, rychle a jednoznačně vykázal do patřičných mezí,“ přidal Kamberský.
