„Všichni víme, že vláda důvěru získá. Žádné historické překvapení nás nečeká,“ míní komentátor webu Lidovky.cz Martin Zvěřina.
Jeho kolega Marek Hudema ale připomněl krátkou rebelii poslanců SPD, kterou nakonec zažehnal premiér Andrej Babiš. „Pokračování podobných mini- a velkovzpour čekejme za rok, rok a půl až dva roky,“ předpověděl.
„Přijde mi zajímavé, jak to, aspoň pro mě, ukazuje trend, že se hlasování o důvěře vládě neustále prodlužuje. V roce 2021 to trvalo 23 hodin a letos bude, podle mě, delší,“ vrátil se Zvěřina k diskuzi ve Sněmovně.
Připomněl, že za Václava Klause se hlasovalo po krátké rozpravě. „To se prodloužilo. Za novou vládu se už se vyjádřili všichni ministři a rozkryli konkrétní plány svých resortů,“ popsal jeden z momentů dnešní schůze Zvěřina.
„Je to úchylné, ale do jisté míry i poučné,“ shrnul rozpravu před vyslovením důvěry vládě. Podle Zvěřiny se aspoň ukázalo, kdo z ministrů je politikem a kdo je spíš úředníkem.
Trojice komentátorů, kterou doplňoval moderátor Štěpán Hobza, rozebrala i protest Pirátů, jejichž poslanci v úterý chodili ve Sněmovně pozadu.
Od vyslovení důvěry vládě se pak komentátoři přesunuli k čestnému předsedovi Motoristů Filipu Turkovi a jeho případnému angažmá v novém kabinetu. „Andrej Babiš za Turka bojovat nebude,“ uvedl Hudema ke sporu s prezidentem ohledně Turkova jmenování ministrem životního prostředí. Otázkou ale podle něho zůstává, zda má prezident právo kádrovat kandidáty na ministry.
Filip Turek se stal vládním zmocněncem pro Green Deal. Může v reálu z této pozice ovlivňovat ministerstvo životního prostředí? „Může, pokud bude mít za zády Petra Macinku, který jeho rozhodnutí formalizuje. Turek ze své funkce nemůže úředníkům nařizovat, co mají dělat,“ vysvětlil Zvěřina. „Do určité míry si dovedu představit, že se tam ztratí, protože s ním nikdo nebude mluvit,“ přidal jeden z možných scénářů dalšího vývoje.
|
Turek se možná soudu neptá taktně, ale ptá se správně
„Je otázkou, jak to dopadne. Vůbec nevíme, jak bude Turkova funkce vypadat. To určí vláda,“ uvedl Hudema. Podle něj je pozice zmocněnce spíš nešikovná a podlomí funkčnost státní správy.
Zvěřina to ale tak černě nevidí, podle něho Turek spíš ministerstvo znehybní ale nezničí.
Na závěr se diskutující zastavili u paradoxu Motoristů v politice. „Šíleně rádi provokují a vidí v tom nějakou hodnotu. Ale když jste u moci, je to strašně hendikepující situace. A oni u moci jsou, tak by si na to měli zvyknout a začít se krotit. Když vládnu, tak musím zachovat dekorum, ale Motoristé to nedokážou,“ zhodnotil Zvěřina.
„Je těžké být v opozici a ministrem najednou,“ uzavřel Hudema.