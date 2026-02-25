Podle moskevského zpravodaje Lidových novin v hlavním městě stále panuje iluze, že válka je někde daleko a je potřebná, aby Rusko dosáhlo svého cíle. Stále se také podle něho rozšiřuje počet lidí, kteří na válce vydělávají či kteří ji využívají jako sociální výtah: „Kdejaký ochlasta, který padne na frontě, získá společenský status hrdiny a na školku, kam chodil, dostane pamětní desku. Sice chlastal a byl to s prominutím hajzl, ale padl za vlast,“ popisoval Just.
V supermarketech není nouze o západní zboží, jako je například Coca-Cola. „Je to součástí iluze, můžeš mít všechno, ale musíš na to mít,“ popsal Just. Rusko však zažívá stagnaci a vysává peníze z kapes obyvatel, protože se zvyšují daně a poplatky. „Vír ve státní kase je enormní, válka ať už na jedné nebo na druhé straně skončí z ekonomických důvodů,“ myslí si Just.
Rusové se však dobrovolně nepodvolí. „Režim je nastavený tak: ‚My zvítězíme a vy budete žrát listí. Budeme místo smartphonů používat pazourky, ale my zvítězíme‘,“ popsal s nadsázkou moskevský zpravodaj.
„Nedůvěra vůči západním novinářům je teď v Rusku maximální,“ uvědomuje si Just. „Vím, že všechny moje texty si tam překládají. Mimochodem, i tvoje, Adame,“ obrátil se Just na kolegu Adama Hájka ze zahraniční rubriky iDNES.cz, který byl vedle komentátora webu Lidovky.cz dalším účastníkem natáčení podcastu.
„Ano, oni sjíždějí české weby a to, co je zajímá překopírují, přeloží a dají tomu svůj titulek,“ popsal Hájek.
Propracovanost ruské propagandy přivedla diskutující k ruskému exprezidentovi Dmitriji Medveděvovi. Podle Justa bývalý liberál pochopil, jaké možnosti mu současná válka dává. „Kdyby nebyla válka, tak je zapomenut, ale teď ho citují všechna média, berou ho vážně a odpovídá mu dokonce i americký prezident Trump! Je teď za jestřába, jímž nikdy fakticky nebyl,“ dodal Just.
Zpravodaj Lidových novin v Moskvě žije v rodině s ruskou manželkou. „O politice se vůbec nebavíme,“ poznamenal. „Ale ona není prokremelská a sleduje i některé opoziční kanály.“ Horší to prý má se vztahem k tchánovi, který je kovaný komunista. „Kdyby žil v České republice, tak to bude konzument řetězových e-mailů, kde jsou různé fantasmagorické teorie,“ uzavřel Just.