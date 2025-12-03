„Každý prezident přinesl něco svého, co v Ústavě vůbec není, a každý další prezident se to pokoušel posouvat dál,“ uvedl k současnému sestavování vlády Petr Kolář.
Připomněl, že Václav Havel zavedl pověřování sestavením vlády místo jmenování premiérem. Václav Klaus to rozšířil o požadavek 101 hlasů pro vládní strany tak, aby měly ve Sněmovně většinu. „Byl to požadavek Václava Klause a od té doby se pokládalo za automatické, že člověk, který chce být premiérem, má za sebou 101 poslanců,“ dodal. Miloš Zeman pak podle něho proces posunul tím, že odmítl některé ministry, konkrétně Miroslava Pocheho nebo Michala Šmardu.
„Prezident Pavel vlastně vzal všechny věci, které každý ze tří předchozích prezidentů zavedl svým způsobem do zvykové roviny, a přidal si k tomu, že chtěl mluvit do programového prohlášení vlády. Za což ho vcelku oprávněně vypoklonkovali, protože prezident opravdu není čtvrtá koaliční strana,“ poznamenal Kolář.
Bude Filip Turek ministrem?
Se sestavováním nového kabinetu souvisí i otázka jmenování Filipa Turka na ministerský post. „Neříkám, že je to neprůchodné. Nikdo neví, co se stane v budoucnosti. Myslím si, že by ho mohli snadno odsunout na jinou pozici někde ve Sněmovně a myslím si, že není dobré, aby byl takový člověk ministrem. Co mi na něm nejvíc vadí? Jeho vyjádření. Neovládá se a nevypadá to, že by svých vyjádření litoval. A to je prostě blbej vzor pro ostatní,“ míní Hudema.
Doplnil, že Turek je svým chováním na hraně a někdy za hranou slušného chování a toho, co by se mělo v politice akceptovat.
„Můj soukromý tip je, že se to chvíli povleče. Potrvá to několik týdnů, možná měsíců,“ připojil Kolář s tím, že nakonec ministrem bude.
Pavlovi jsme „hříchy mládí“ odpustili. Proč on to samé neodpustí Turkovi?
Přes další směřování ODS a působení jihočeského hejtmana Martina Kuby, který nedávno z této strany vystoupil, se komentátoři dostali k nejnovější korupční kauze, teď už bývalého šéfa Správy železnic Jiřího Svobody.
„Když někdo ušetří mnohem víc ze svého platu, než kolik je ten plat, tak to vždycky vzbuzuje jisté otázky,“ poznamenal Hudema.
„Je to jednoduché, prostě vlaky jezdí blbě, všichni to vědí. Je rozdíl v tom, když vlaky jezdí blbě, všichni to vědí, ale aspoň mají pocit, že s tím někdo něco dělá, než když vlaky jezdí blbě, všichni to vědí, a ještě ke všemu je v jejich čele chlápek, který doma nachází 80 milionů ve zlatě ukrytého před nacisty a pak i před komunisty,“ uzavřel Kolář.