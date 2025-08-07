PODCAST: Bitcoinová kauza zraňuje hlavně STAN a Leyenová na koberečku

O navrhovaném přejmenování Ústeckého kraje, situaci v Gaze, vývoji bitcoinového skandálu nebo dopadu nově uvalených amerických cel diskutovali v podcastu Staří bílí muži komentátoři serveru Lidovky.cz.

S nápadem na přejmenování Ústeckého kraje přišel před pár dny starosta Kadaně Jan Losenický. Podle něho by to mohlo změnit veřejné vnímání regionu a setřást nálepku spojenou s průmyslovou minulostí, sociálními problémy či politickými skandály. Chtěl by naopak vyzdvihnout přírodní a historické bohatství a proto navrhuje nový název Litoměřický kraj. „Je to obrázek postupu klasického dnešního politika. Kraj má spoustu strukturálních problémů, ale novou nálepkou se jich nezbavíme,“ míní o návrhu komentátor Martin Zvěřina.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí potvrdil, že padlo rozhodnutí o úplném obsazení Pásma Gazy izraelskou armádou. Záměru se nediví komentátor Marek Hudema. „Když si jednou řekli, že chtějí Hamás porazit, bylo jasné, že se to bez obsazení celé Gazy neobejde,“ zmiňuje s tím, že Izrael ale v současnosti přehání tlak na civilní obyvatelstvo.

Že se současné ministryni nepodařilo ve veřejném prostoru „pohřbít“ kauzu státní koupě bitcoinů od odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiřikovského, značí pokračující komunikační přešlapy a tlumené spory se STAN.

„Hnutí propáslo šanci se od SPOLU a celé kauzy distancovat. Teď nechtějí situaci promlčet, ale zároveň už nemůžou opustit vládu. Skandál se tak ve výsledku projevuje více na preferencích STAN, než SPOLU,“ zmiňuje Zvěřina.

Běžný volič už se v táhlé kauze nedokáže orientovat, dodává komentátor Štěpán Hobza. „Kdo co udělal, kdo co měl udělat, kdo s kým měl smlouvu? Člověk, který to podrobně nesleduje, už neví,“ vysvětluje Hobza.

Dlouhodobé přetlačování? EU by měla ukázat klacek

Pokračuje s tématem cel amerického prezidenta Donalda Trumpa, z nichž mnohá nově vešla v platnost. „Trump skoro čeká, kdy se mu oponenti postaví. Jeho plán mu vyšel. Leyenová šla na kobereček a odsouhlasila dohodu,“ popisuje.

Možnost, že se jednalo o jednorázové jednání, kde byly ústupky na místě, zmiňuje Hudema. „Pokud by se však jednalo o dlouhodobější přetlačování, měla by mu Evropská unie ukázat pomyslný klacek,“ tvrdí.

