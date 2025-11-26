PODCAST: Kdy Putin zastaví válku na Ukrajině? Staří bílí muži rozebrali možné scénáře

Autor:
Staří bílí muži   15:00
Dnešní epizoda podcastu Staří bílí muži se věnovala válce na Ukrajině a současným snahám o její ukončení. Šéfredaktora MF Dnes Jaroslava Plesla a komentátora serveru Lidovky.cz Štěpána Hobzu proto ve studiu doplnil redaktor zahraniční rubriky iDNES.cz Adam Hájek. Mají současná mírová jednání šanci na úspěch? Kdy Putin podle diskutujících válku ukončí?

„To je další divadlo určené asi hlavně pro Trumpa a co jsem zaznamenal z toho, co proudí z Ruska a z Ukrajiny, tak tam nikdo reálně nečeká, že tímhle ta válka skončí,“ uvedl k současným mírovým snahám Adam Hájek, který situaci na Ukrajině sleduje a letos dvakrát okupovanou zemi navštívil.

Kdy skončí válka na Ukrajině?

celkem hlasů: 3

Ani jedna strana si podle něho nemůže dovolit Američany naštvat. „Ukrajinská taktika je jasná: vyjednávat, vyjednávat... a pokusit se ten původní 28bodový plán, který pro ně byl naprosto nepřijatelný, nějak ‚osekat‘. Z ruské strany je, samozřejmě, potřeba projevit určitou míru iniciativy, i když na druhou stranu víme, že Rusové evidentně nemají potřebu tu válku teď ukončit, protože na bojišti postupují a zjevně jsou přesvědčeni, že to můžou dotáhnout k nějakému úspěšnějšímu konci,“ komentoval současné snahy o vyjednání míru Hájek.

Podle Štěpána Hobzy ruský prezident Vladimir Putin válku ukončí až to bude pro něho politicky nebezpečné. „Až začne zasahovat moskevskou společnost nějak hmatatelně, až chlapci z vytříbené společnosti budou muset na frontu, až jim ‚poteče do bot‘, až to ucítí okruh ruské elity,“ míní komentátor.

Podle Hobzy bude pro mírové snahy klíčové, zda se dostane ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a evropští lídři na přímá jednání s Donaldem Trumpem do Bílého domu.

Diskutující rozebrali i tři sporné body nejnovějšího mírového plánu, tedy velikost poválečné ukrajinské armády, vstup Ukrajiny do NATO a územní požadavky Ruska na Donbasu.

Vstoupit do diskuse

Staří bílí muži

PODCAST: Kdy Putin zastaví válku na Ukrajině? Staří bílí muži rozebrali možné scénáře

Staří bílí muži - Celý záznam

Prezidentovi vadí Turek, řekl Babiš na Hradě. Dal Pavlovi svůj návrh vlády

Andrej Babiš dorazil na Hrad, aby prezidentu Petru Pavlovi představil seznam...

Silné chumelení večer zeslábne. V noci ho vystřídá ledovka, varují meteorologové

Komplikace na královéhradeckých silnicích. (24. listopadu 2025)

Inferno v obytném komplexu v Hongkongu. Lidé zůstali uvězněni, nejméně 13 mrtvých

Rozsáhlý požár zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu. (26....

Rozpočet se nedá opravit, řekl Babiš. Stínové divadlo hnutí ANO, opáčil Fiala

Předseda ANO a zřejmě budoucí premiér Andrej Babiš ve Sněmovně (26. listopadu...

Senát projedná návrh, aby mohl NKÚ kontrolovat hospodaření České televize

Jednání Senátu (2. července 2025)

Glosa

Jak můžeme zkoumat pravěké klima? Ze současných přesliček!

Přeslička rolní - letní lodyha vhodná ke sběru zhruba od května do září. Tato...

Překvapivé řešení sporu o Turka. Motoristé si nakonec vymění resorty

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek a předsea Motoristů Petr Macinka...

Úhel pohledu

Sestavování vlády a šermování ústavou. Ta musí být vykládána ve svém celku

ANO, SPD a Motoristé schválili nominace na ministry společné vlády

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Úhel pohledu

Talíř nezávislosti médií plný slov bez chuti. Nezávislosti před kým? Před voliči?

Sídlo České televize na Kavčích horách (25. července 2024)

Glosa

Ludvík Svoboda byl dobrý voják, ale mizerný politik. Málem byl obviněn ze sabotáže

Prezident Ludvík Svoboda

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.