„To je další divadlo určené asi hlavně pro Trumpa a co jsem zaznamenal z toho, co proudí z Ruska a z Ukrajiny, tak tam nikdo reálně nečeká, že tímhle ta válka skončí,“ uvedl k současným mírovým snahám Adam Hájek, který situaci na Ukrajině sleduje a letos dvakrát okupovanou zemi navštívil.
Ani jedna strana si podle něho nemůže dovolit Američany naštvat. „Ukrajinská taktika je jasná: vyjednávat, vyjednávat... a pokusit se ten původní 28bodový plán, který pro ně byl naprosto nepřijatelný, nějak ‚osekat‘. Z ruské strany je, samozřejmě, potřeba projevit určitou míru iniciativy, i když na druhou stranu víme, že Rusové evidentně nemají potřebu tu válku teď ukončit, protože na bojišti postupují a zjevně jsou přesvědčeni, že to můžou dotáhnout k nějakému úspěšnějšímu konci,“ komentoval současné snahy o vyjednání míru Hájek.
Podle Štěpána Hobzy ruský prezident Vladimir Putin válku ukončí až to bude pro něho politicky nebezpečné. „Až začne zasahovat moskevskou společnost nějak hmatatelně, až chlapci z vytříbené společnosti budou muset na frontu, až jim ‚poteče do bot‘, až to ucítí okruh ruské elity,“ míní komentátor.
Podle Hobzy bude pro mírové snahy klíčové, zda se dostane ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a evropští lídři na přímá jednání s Donaldem Trumpem do Bílého domu.
Diskutující rozebrali i tři sporné body nejnovějšího mírového plánu, tedy velikost poválečné ukrajinské armády, vstup Ukrajiny do NATO a územní požadavky Ruska na Donbasu.