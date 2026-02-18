Ruští novináři zaskočili kanadské hokejisty. V českém týmu něco neladí, hlásí z Milána reportér

V Miláně dnes svítí sluníčko, ale Robert Rampa hovořil o ponuré atmosféře. To když glosoval nálady v českém hokejovém týmu před odpoledním zápasem s Kanadou. „Všichni si uvědomují, že se ocitli v situaci, ve které nikdo nechtěl být – čeká je čtvrtfinále proti silné Kanadě,“ řekl reportér.
Rampa už včera ve svých článcích informoval, že trenér Rulík po nevýrazném výkonu s Dánskem v kabině hodně zvýšil hlas. „Říkáme tomu Rulíkův kartáč,“ prozradil. „V týmu něco neladí a my všichni přemýšlíme, co to může být. Je to ve spojení mezi trenérským štábem a hráči? Nebo je problém ve vztazích mezi hráči?“
Vedle sportovních témat provází letošní zimní olympijské hry spousta dalších otázek. Řeší se politika, neúčast ruských sportovců i diskvalifikace ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče.
Zbyněk Petráček připomněl přiznání bývalého hokejisty Jiřího Holíka, že mu na turnaji chybí zápasy s Ruskem. „Od spousty lidí to pak schytal, ale já pro to vyjádření mám pochopení. V časech, kdy Holík hrál, jsme to všichni velmi prožívali. Věcí národní cti nebyla zlatá medaile, zásadní bylo uspět s Rusy. A Holík to v sobě pořád má.“
Reportéři v Itálii však řeší jiné ruské téma. Sportovci až na pár výjimek na ZOH nejsou, zato novináře z Ruska potkávají na každém kroku. „Od prvního dne se neustále hokejistů vyptávají: Chybí vám ruský tým? Chtěli byste proti němu hrát? Není turnaj méně relevantní? Jak jsou neurvalí, tak tím Kanaďany docela zaskočili,“ řekl Rampa s tím, že čeští reprezentanti se k tomuto tématu raději nevyjadřují.
Oba hosté vyjádřili sympatie ke skeletonistovi Heraskevyčovi, který byl vyloučen za plánovaný start v helmě s fotografiemi ve válce zabitých ukrajinských sportovců. „Jsem na jeho straně, ale musíme respektovat, že tady jsou nějaká pravidla,“ poznamenal Petráček. Rampa však oponoval: „Bylo řečeno, že zobrazování třetích osob nepřichází v úvahu, ale pak vidíme, že Italové mají na obrázku Valentina Rossiho.“
Spravedlnost na OH. Je pěkné uctít na helmě zabité Ukrajince, ale co kdyby tak někdo uctil Hamás?
Zvláštní přístup olympijského hnutí k politickým aspektům připomněl Petráček vzpomínkou na teroristický útok při OH 1972 v Mnichově. „V rámci olympijské apolitičnosti si odmítali tento čin připomínat. Až v Tokiu 2021 byla tryzna za oběti, po půl století!“
Rampa naopak přidal čerstvou vzpomínku na slavnostní zahájení letošních her. „Všichni jsme čekali, jak budou diváci reagovat na jednotlivé výpravy. Co se bude dít při nástupu Izraelců či jak s ohledem na Grónsko přivítají Dány. Ale velké reakce přišly až při nástupu Američanů, když na obrazovce ukázali viceprezidenta J. D. Vance. V televizi to prý nebylo moc slyšet, ale byl to ohlušující a dlouho trvající pískot.“