Komentátoři serveru Lidovky.cz Marek Hudema a Martin Zvěřina diskutovali s šéfredaktorem MF DNES Jaroslavem Pleslem o významu slova vydírání.
Přiznali, že v běžném životě určitou formu „vydírání“ používá každý. „Například často vydíráme své děti, třeba když jim říkáme, jestli si neuklídí pokojíček, nepojedou o víkendu na výlet,“ poznamenal Zvěřina. „Na rozdíl od Macinky býváme chytřejší a nedáváme to písemně.“
Komentátoři se však shodli na tom, že podobná „vydírání“ v mezilidských vztazích neodpovídají paragrafu 175 trestního zákona. A je otázka, zda tam patří Macinkovy esemesky, což mnozí experti zpochybňují „Ale třeba má prezident nějakou dohodu s tajnou službou, protože taky to poslali jim, aby to řešili,“ uvažuje Zvěřina.
„Tak to nebylo, prezident jen řekl, že to nechá posoudit, což bych viděl jen jako předvádění ega. Jeden vytáhne tohle a druhý praští do stolu a vytáhne něco jiného,“ oponoval Hudema a dodal, že Macinka chce prezidentovi komplikovat život.
„Copak na Hradě nesedí ani jeden právník, který by řekl, co v tom paragrafu 175 je? Tady o žádné vyhrožování násilím ani další těžké ujmy prostě nešlo. Tady jde o debatu v rámci ústavního systému,“ uzavřel dohady Plesl.
Macinkův „trest“ zazněl už na úterní tiskové konferenci: chce Pavla na summitu NATO nahradit premiérem. „Prezident na tyhle akce jezdí velmi rád a jestli mu Macinka nadále hodlá ztrpčovat podobným způsobem život, tak by mě zajímalo, jestli i tohle bude Petr Pavel žalovat,“ řekl Zvěřina. Plesl se naopak pozastavil nad tím, že prezident po vyvolání krize nasedl do letadla a odletěl na dovolenou do Španělska.
|
Macinka nechce Pavla na summitu NATO. Relevantní je dohoda s Babišem, řekl Hrad
Komentátoři probrali, kdo komu poslal sporné SMS zprávy a kdo vlastně za současnou politickou situací v Česku stojí. „Mě napadá, že Petr Pavel není režisérem celého toho představení,“ naznačil Zvěřina s tím, že za krizí stojí bývalý diplomat Petr Kolář. „Prezident nemusel celou věc takhle hrotit, mohl si zavolat s Andrejem Babišem a zeptat se ho: ‚Pane premiére, vy podporujete tuto činnost vašeho ministra?‘ A Babiš by mu řekl: ano, nebo ne. Pak by se mohl zařídit,“ uvedl.
|
Hrad vyhlašuje válku Strakově akademii. Prezident Pavel hodlá útočit obviňováním
Celá kauza je podle Zvěřiny ukázkou toho, že Petr Pavel politiku neumí a Petr Macinka také ne.
„Je to ostuda pro stát,“ shrnul současnou politickou situaci Hudema. „Každý stát má svoji ostudu. Co je to ostuda státu v dnešní světě?,“ zeptal se na závěr podcastu Plesl.