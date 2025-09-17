PODCAST: Sedmdesát procent Čechů bydlí ve vlastním a terorizuje zbytek. Vytěží z toho Piráti?

Volby do Poslanecké sněmovny proběhnou 3. a 4. října. Podle nového průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News Piráti dotáhli ve volebních preferencích Starosty. Volilo by je 10 procent Čechů.
„Vytvářejí ve voličích dojem, že oni jsou něco jiného než současná vládní koalice, byť v ní strávili většinu času vládnutí. A slogan Máme toho hodně, co nás spojuje je přesným opakem toho, co hlásá zbytek vládní koalice,“ domnívá se Martin Zvěřina.
U mladších voličů kolem třiceti let může podle moderátora podcastu Štěpána Hobzy rezonovat především téma bydlení, které Piráti zdvihají.
„To není jen v této věkové kategorii, ale dotýká se i mě. Nejsem schopen zajistit čtyři byty pro svoje děti. Jako palčivé to může vnímat i generace rodičů a babiček. Problém ale je, že v Česku má vlastní bydlení 70 procent lidí a ti terorizují menšinu a nechtějí žádné změny,“ říká Petr Kamberský. Doplňuje, že vlastníci nemovitostí nechtějí platit žádné daně a stav jim vyhovuje, protože ceny bydlení rostou.
Podle Zvěřiny je větší zdanění Airbnb bytů (tedy bytů, které mají majitelé na krátkodobý pronájem) na místě. „Pro společnost není dobré, když je takové množství bytů spekulačních. Mohli bychom začít tím, že přestaneme dotovat hypotéky. Pokud se nelze normálním způsobem, tedy tím, že člověk chodí do práce a má průměrný plat, dostat k bytu ve městě, kde bydlí, musí se s tím něco dělat. A ne říct, vy nemáte bydlení, tak si přiberte další práci nebo si vezměte dva svetry,“ rozhořčil se Zvěřina.
Další téma, které mezi komentátory rezonovalo, byly i podněty strany Volt Česko k Ústavnímu soudu. Strana poukazuje na nepřiznané koalice Stačilo! a SPD a žádá po soudu vyjasnění, případně zrušení části zákona o volbách do Poslanecké sněmovny.
„Že by soud shodil kandidátku Stačilo!, nelze vyloučit, ale dával bych tomu jedno procento. Doufám, že Ústavní soud dojde k názoru, že i když je to špatně, že i když spousta kandidátek jsou koalice a je to porušení volebního zákona, tak zrušit zpětně volby by bylo takové zlo, jako kdyby se kvůli zanícenému nehtu uřízla ruka u ramene. Volby jsou to jediné, na co se nesahá,“ říká Kamberský.