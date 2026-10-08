Putinovy narozeniny a „totální válka“ na Ukrajině. Selhal jen Trump, nebo i strategie Kyjeva?

Ruský prezident Vladimir Putin údajně svým generálům řekl, aby nadále nebrali ohledy na pravidla vedení války na Ukrajině. To zní na první dobrou jako chucpe. Copak na Ukrajině se nějaká pravidla dodržují? Nezmasakrovali snad ruští parašutisté v Buče ukrajinské civilisty, nenalétávají jejich dronaři každý měsíc alespoň do jednoho civilního objektu, neničí snad jejich rakety každou zimu energetickou infrastrukturu?
Dle Kremlu ale toto byl jen začátek. Nyní se bude ve velkém ničit také civilní infrastruktura, zejména mosty. Ty byly sice cílem i v minulosti, jmenovitě Ukrajinci zasáhli ruský Kerčský most na Ukrajině. „To si ale Zelenskyj vždycky obhájí tím, že z Krymu se stala jedna velká ruská pevnost. Naopak přes mosty v Kyjevě jezdí prakticky jen civilisté,“ řekl k tomu v podcastu Staří bílí muži Adam Hájek.
Totální válka to ještě není
Na druhou stranu ani Ukrajina nevede válku v rukavičkách. Svými drony a raketami s plochou dráhou letu dlouhodobě ostřeluje ruské zázemí. Týká se to vojenských cílů, jako byla slavná operace Spiderweb (Pavučina), při níž levné ukrajinské FPV drony poškodily na čtyřicet letadel na ruských vojenských základnách, včetně jedné až za polárním kruhem nedaleko Murmansku. Zahrnuje to ale i civilní a polovojenské cíle, jako jsou ropné rafinérie a železnice. Při jedné takové operaci koncem září Ukrajinci zasáhli osobní vlak a podle ruských médií zranili strojvedoucího.
V říjnu zase Kyjev oznámil první použití vlastní balistické střely FP-7. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přitom v minulosti používání podobných zbraní ze strany Moskvy kritizoval. „I v rámci ukrajinských médií se o tom vede jakási debata, zda si to vlastně Ukrajinci nezpůsobili tak trochu sami. Jinými slovy, že když oni nalétávají na ruské ropné rafinérie, Rusové budou na oplátku chtít zničit jejich ekonomiku, například jim zamezit vyvážet obilí z Oděsy a dalších přístavů,“ upozornil Hájek.
Vypukla tedy na Ukrajině totální válka? Dle Hájka je na takové tvrzení brzy. Rusko má přece jen v zásobě ještě jaderné zbraně, které dosud nepoužilo. Nejblíže podobné eskalaci byl konflikt na podzim roku 2022, kdy Ukrajinci postupovali v protiofenzivě nedaleko Charkova a Kreml tehdy údajně zvažoval použití takzvané taktické jaderné zbraně, aby je odradil od dalšího postupu. Dle tehdejšího amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena pomohla intervence z Číny. Peking Moskvě jasně naznačil, že v tomto ji podporovat nebude.
Jak bychom tedy současnému stavu měli říkat? Kdo přesně za něj může? A jakým způsobem souvisí ukrajinská válka s Václavem Havlem, jenž letos slaví nedožitých 90 let. To vše si můžete poslechnout v podcastu Staří bílí muži.