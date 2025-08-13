SPOLU už nezachrání ani ufoni a Putin jede na Aljašku za starým přítelem, zaznělo v podcastu

Ve zvolském zooparku u Prahy museli policisté v sobotu večer zastřelit lva poté, co zvíře uteklo z výběhu a zaútočilo na chovatele. Problémy s nevyhovujícím zabezpečením šelem v zařízení řeší obec dlouhodobě.
„Překvapuje mě, že v této přeregulované společnosti nedokážeme zaříznout jednoho vykuka, který předpisy nedodržuje a navíc ohrožuje veřejnost,“ reaguje Martin Zvěřina na neschopnost úřadů se se situací vypořádat.
|
Chov lvů na planetě oslů. Kult chlupatých zvířátek zatemňuje lidem rozum
„Mělo by se samozřejmě dohlédnout, aby zvíře nemohlo utéct a žilo ve vyhovujících podmínkách. Byla klika, že tam nikdo zrovna nešel. Jak totiž říká klasik Karlos ‚Terminátor’ Vémola, lvi žerou první,“ navazuje žertovně Petr Kolář.
Pokračuje se skeptickým vyjádřením o šancích SPOLU v nadcházejících parlamentních volbách. „Říkají, že teď teprve kampaň pořádně začne. Co jiného tedy byla setkání s veřejností, která moderovala Iva Pazderková,“ diví se.
|
Spolu musí mít nejlepší bleskovou kampaň za poslední dekády, nebo se dočká opoziční pohody
„Průzkumy se už několikrát velmi ošidně spletly, takže jim nelze přikládat velkou váhu. Potom, co SPOLU předvedli, už jim ale nepomůže ani pokud přistanou mimozemšťané a řeknou, že Fiala je nejlepší intergalaktický lídr,“ míní.
Putin poměří vyjednávací síly s Trumpem
O tom, jak mohou dopadnout jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem, dále polemizuje Zbyněk Petráček.
„Žádná dohoda se na Aljašce nevyjedná ani nepodepíše. Bude se zjišťovat, kdo co vůbec chce a může. Putin plánuje obnovit svůj dříve velmi vřelý osobní vztah s Trumpem, který je v současnosti značně pošramocený,“ konstatuje.
Pozitiva jednání vyzdvihuje Kolář. „Je určitě dobře, že jdou jednat, protože osobní jednání vždy komunikaci posune na jinou úroveň,“ zamýšlí se s tím, že Trump jde zastupovat především USA a na Evropu nemusí brát větší ohled.
Obavy ohledně výsledků jednání, kdy Trump bude jednat s Putinem z nevýhodné pozice, vyjadřuje moderátor podcastu Štěpán Hobza. „Jádro pudla je v tom, za jakých podmínek se případná výměna území podaří vyjednat,“ uvádí.