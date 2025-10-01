Přes otázku, proč jsou Piráti atraktivní i pro starší voliče, se komentátoři dostali k zákonu, který zapovídá před volbami zveřejňovat předvolební průzkumy.
„Pro mě to smysl nedává,“ přiznal Martin Zvěřina a upozornil, že v dnešní digitální době už není problém si vyhledat starší průzkumy.
Jeho kolega Zbyněk Petráček zase naznačil, jak se podobná věc řeší v zahraničí a jak by se případně dal tento zákon obejít i v Česku.
Zároveň se komentátoři pozastavili nad tím, že se předvolební průzkumy zveřejňovat nemohou, ale sázkové kanceláře své kurzy zveřejňují a průběžně mění podle aktuální situace. Shodli se na tom, co a proč lépe vystihuje náladu a názory voličů.
Na závěr pak prozradili svůj tip na „černého koně“ blížících se voleb. „Černý kůň je někdo s kým se nepočítá a on překvapí. Při eurovolbách to byli Motoristé. Teď by to mohla být koalice SPOLU, kdyby pokračovala Fialova vláda,“ podělil se o svůj tip Petráček.
„Mohli by to být Piráti. Černým koněm v těchto volbách jsou voliči a kroužkování. Myslím si, že kroužkování promluví do výsledku voleb daleko výrazněji než čekáme, “ připojil Zvěřina.