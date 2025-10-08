Podle Plesla bylo Babišovo vítězství ve sněmovních volbách důsledkem jeho prohraných prezidentských voleb. „Myslím, že tomu dost pomohl Fiala,“ oponoval mu Zvěřina.
Kolář míní, že za volebním vítězstvím hnutí ANO stála předvolební rétorika, kdy zbylo jediné téma: Fiala, nebo Babiš. A navíc další strany, jako SPD či Stačilo!, přestřelily volební kampaň útoky na Ukrajince. „A to ještě Okamura v Příbrami sliboval lidem, že jim opraví zuby,“ dodal Kolář.
|
Už nic nekomentujte, vyzval Babiš SPD a Motoristy. O vládě chce mít jasno do pátku
Dalším tématem byla vyjednávání o nové vládě. „Je to taková komedie, celé je to v přímém přenosu. Myslím si, že Babiš z toho nemůže mít radost. Je fakt, že když vyleze Okamura a řekne, že chce ministerstvo vnitra a hned chce odvolat policejního prezidenta kvůli vlastnímu stíhání, tak to nevypadá úplně dobře. V zásadě si ale myslím, že už je rozhodnuto, že je jen detail, jestli ten odborník za SPD bude mít dopravu nebo zemědělství, a jinak je to ložené. Když Babiš říká, že to chce mít do pátku hotové, tak věřím, že to do pátku mít bude,“ míní Kolář.
„Já bych se na Babišově místě bál, protože ty lidi jsou takoví neřiditelní,“ varoval Zvěřina. A připomněl, že pokud SPD a Motoristé chtějí být ve vládě, tak se dohodnout musí.
Staří bílí muži se shodli na tom, že vítěz víkendových voleb má situaci lehčí i kvůli přístupu současného prezidenta Petra Pavla. „Prezident je korektnost sama, nemá zájem na jakýchkoliv turbulencích,“ poznamenal Zvěřina.
V závěru komentátoři probrali i odchod Petra Fialy z čela ODS. Podle Koláře by si tím, že dal svou funkci ve vedení strany k dispozici, mohl otevřít dveře i do evropské politiky. „Mohl by třeba kandidovat do europarlamentu,“ řekl.
|
Fiala už nebude kandidovat na šéfa ODS. Koalice SPOLU je přežitá, říká senátor
O vedení ODS by se podle něj měl ucházet současný ministr dopravy Martin Kupka. „Logicky by to měl být on. Když se na něj podíváte, je to takový Petr Fiala light. Kdyby si nechal narůst plnovous, tak vypadají úplně stejně,“ poznamenal Kolář a připomněl, že Kupka se během působení v ODS hodně přiučil a v praktické politice je mnohem zkušenější než Fiala, a rovněž splňuje i požadavek, aby předseda strany byl i poslancem.