Boj o cla Evropa nemůže vyhrát, soudí Staří bílí muži. A koupí si Babiš sáček na zvracení?

Téma voleb udržují v popředí zájmu i uprostřed léta především malé strany, které horečnatě vyjednávají o koalicích. „Jejich počínání není úplně bagatelní, protože z nich mohou být vládní partneři Andreje Babiše, pokud ANO vyhraje volby,“ poznamenal moderátor debaty Petr Kolář.

Koalici malých stran s hnutím ANO však komentátoři velkou šanci nedávají. „Babiš chce vládnout sám. Jeho utkvělá představa je, že bude opět vládnout menšinově,“ myslí si Martin Zvěřina a Marek Hudema dodává: „Můj tip je, že i kdyby vládl s některou z menších stran, tak se časem koalice rozpadne a bude se hledat nová podpora. Nebo budou předčasné volby.“

Ani Zvěřina neočekává silnou a funkční vládu: „Bude to zase slepenec údržbářů, který bude ve snaze o systémové změny stejně plonkový jako nyní. Pořádnou reformní vládu s nějakým etosem typu změnit daně neočekávám.“

A co případná koalice ANO s některou z dnes vládnoucích stran? Babiš se sice nechal slyšel, že z takové možnosti by se pozvracel, nicméně Hudema to glosuje slovy: „Je klidně možné, že si Babiš koupí letecký pytlík, vyzvrací se a půjde do toho.“

Válkovi odebrat občanku

Staří bílí muži probrali i další aktuální témata. Ministru Válkovi, který byl na výletě v Dubaji se šéfem IT firmy, která má od resortu zdravotnictví zakázky v hodnotě několika desítek milionů, Zvěřina vzkázal: „Jeho prezentace je na odebrání občanského průkazu.“

Boj o cla, která se chystá americký prezident Trump uvalit na dovoz zboží z Evropské unie, nemůže pro starý kontinent nikdy dopadnout dobře. „Ať už bude Evropská komise vyjednávat jakkoliv, vždycky to dopadne špatně, protože cla budou vyšší, než byla dosud,“ obává se Hudema.

Zajímavá debata se rozvinula kolem umělé inteligence, která už prorazila i do kulturního světa. Dvě vydané desky a přes milion posluchačů na Spotify má „kapela“ Velvet Sundown, jejíž hudbu kompletně vyrábí AI. „Umělá inteligence při vší úctě není schopná žádné invence. Takto vytvořené filmy i hudba jsou jen zoufalé odvozeniny. Originalita a invence, to je věc, kterou nelze naprogramovat,“ tvrdí Zvěřina.

Podrobné argumenty k uvedeným názorům i řadu dalších postřehů najdete v plném záznamu debaty komentátorů v podcastu Staří bílí muži.