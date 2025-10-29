Martin Zvěřina by prezidentovi vytknul jen jednoho vyznamenaného, a to náčelníka generálního štábu generála Karla Řehku. „Tahle akce Petra Pavla, jakkoli byla míněna dobře nebo mohla být míněna dobře, tak vzbuzuje pochyby, jestli tady nevzniká nějaká generálská klika, jestli není snaha zdůraznit vojenskou stránku a dát vojákům navrch. Myslím si, že je to škodlivé a prezident si možná není vědom toho, co jeho kroky mohou znamenat symbolicky,“ poznamenal Zvěřina.
V projevu prezidenta pak podle něho chyběla reflexe problémů společnosti a nezazněla ani základní otázka letošních voleb: Proč prohrála současná vládní koalice?
„Ta prohrála proto, že v sociální oblasti nesplnila očekávání a celou řadu oblastí zanedbala. Takže mě to přijde, že se prezident vyjádřil k otázkám mezinárodním, společenským, pochválil občanskou společnost, mimochodem řadu těch lidí vyznamenal, ale chyběl mi tam pohled mezi obyčejné lidí, kteří mají obyčejné starosti,“ připojil Zvěřina.
S kolegou Petráčkem se na konci podcastu shodli, že i v dnešní době, které vládnou sociální sítě, stále mají vyznamenání svůj význam. „Určitě se to nepřežilo, má to smysl. Vůbec nevím, jestli to funguje na sociálních sítích, já na žádné sociální síti nejsem, ale pokud má společnost fungovat, tak přeci musí dávat najevo, že někoho obdivuje a někoho bere za příklad,“ míní Zvěřina.
„Ten rituál má svůj význam a to myslím platí ve všech společnostech, od divoce žijících amazonských indiánů až po nás,“ dodal Petráček.