Podcenit soupeře jako v Gallipoli. Pro Churchilla to byla cenná lekce do budoucna

V Parku podmořské historie u tureckého Canakkale leží hned několik lodí, potopených během operace v Gallipoli. Je to podmořský hřbitov. | foto: Profimedia.cz

V lednu 1916 došlo konečně ke stažení jednotek, které se marně pokoušely zlomit turecký odpor v průlivu Dardanely. Pozemní operace přitom trvala od dubna 1915 a vyžádala si obrovské množství životů, byla špatně připravená i realizovaná.

Zodpovědné osoby však tvrdohlavě trvaly na svém, proto se vylodění u Gallipoli zapsalo do dějin jako ukázka toho, jak se obdobné operace rozhodně nemají provádět, dodnes tak jde o memento draze vykoupeného ponaučení!

Již krátce po vypuknutí první světové války si dohodové mocnosti Velká Británie a Francie uvědomovaly zranitelnost a slabost osmanské říše, která se přidala k centrálním mocnostem – císařskému Německu a Rakousko-Uhersku – na přelomu října a listopadu 1914.

Dohodoví spojenci se proto rozhodli zasadit osmanské říši strategickou ránu a pomoci dalšímu členovi z aliančního bloku dohody, carskému Rusku. Cílem operace tak bylo zmocnit se Dardanel a otevřít námořní cestu přes Černé moře právě k Rusku, které nutně potřebovalo vojenskou pomoc a zásoby a jehož hospodářská základna nebyla na válku takového rozsahu připravena.

Klíčovým zastáncem tohoto plánu byl tehdejší první lord admirality, nám z druhé světové války dobře známý Winston Churchill, jenž věřil, že rychlá námořní akce může vést k rozhodujícímu průlomu.

Ne tak moc nemocný muž

Osmanská říše, nazývaná „nemocným mužem“ na Bosporu či Evropy, však nebyla tak slabá, jak se předpokládalo. Zvláště obranná postavení na poloostrově Gallipoli byla dobře opevněná a jedny z nejlepších osmanských jednotek vedených schopnými veliteli byly odhodlány bránit klíčové průlivy za každou cenu.

Všemu navíc pomohli poradci a důstojníci z Německa. Plánování operace bylo zatíženo řadou chyb, třeba podceněním geografických podmínek. Churchill, charismatický a tvrdohlavý politik, viděl v operaci příležitost, jak změnit průběh války, která se stala opotřebovávací.

Přesvědčil válečný kabinet o nutnosti zaútočit na Gallipoli, ačkoliv mnozí varovali před podceněním osmanské obrany. Admirál John Fisher předložil v lednu 1915 britské vládě plán společného námořního a armádního útoku. Operace byla zahájena 19. února 1915 masivním námořním bombardováním osmanských pozic. Když námořní jednotky nedokázaly ani za cenu několika dělostřelbou či najetím na minu potopených lodí prorazit, rozhodlo se velení pro vylodění pozemních vojsk.

Samotný plán měl ovšem mnohá úskalí. Za úspěšné vylodění z vojenského hlediska přitom zodpovídal generál Ian Hamilton. Nedostatečná koordinace mezi spojeneckými vojsky a podcenění osmanského odporu způsobily, že se operace rychle změnila v krvavou patovou situaci.

Ambice dohodových spojenců narazily na realitu moderního bojiště, kde statečnost a vůle vojáků nestačily na technické limity a strategické chyby. Hlavní vylodění začalo 25. dubna 1915. Britské, australské, novozélandské a francouzské jednotky byly postupně vysazeny na různých místech poloostrova. Turci už však s nimi počítali a dokázali se připravit.

Obranu poloostrova řídil německý generál Liman von Sanders. Tvrdá obrana a špatně koordinované útočné operace vedly k obrovským ztrátám. Zvláště nasazení ANZAC (Australian and New Zealand Army Corps) bylo velmi problematické, vojáci se vylodili a rovnou se museli zakopat kousek od pláže, ze které nedokázali postoupit do hloubi pevniny.

Churchillova temná maturita

Odhodlání a statečnost vojáků z druhého konce světa přitom představovaly potenciál, který byl zbytečně prohospodařen. Stačilo přitom lépe kooperovat mezi sebou. Leckdy tak zůstali nečinně stát ti, kteří měli Turky dostat pod tlak, aby se nemohli soustředit na jeden útok a jedno místo.

Svým velitelským selháním se nejvíce „proslavil“ generál Frederick Stopford. Podobně na mysu Helles spojenecké jednotky narazily na pevně bráněné pozice a těžké dělostřelecké ostřelování. Bitva se rychle proměnila v opotřebovávací válku.

Spojenci se pokoušeli prorazit osmanská opevnění, ale jejich úspěchy byly minimální. Nedostatek potravin, zásob a špatné hygienické podmínky způsobily epidemie, které decimovaly obě strany. Hrůzy boje byly umocněny častým deštěm, který zanechal podmáčené zákopy a umocnil kolaps zásobovacích tras.

Nejdůležitějším z obránců Gallipoli byl Mustafa Kemal, později známý jako Atatürk, otec moderního Turecka. Jako velitel osmanských jednotek prokázal vynikající strategické schopnosti a odhodlání. Byl to právě on, kdo vedl protiútoky na klíčových pozicích, kde osobně velel vojákům, povzbuzoval je a dodával jim odvahu. K tvrdé obraně motivoval vojska slavnou větou: „Nechám vás zemřít, ne ustoupit.“

Kemalův výkon nejenže zmařil spojenecké naděje na rychlé vítězství, ale také upevnil jeho pověst národního hrdiny. Operace v Gallipoli byla jeho odrazovým můstkem ke klíčové roli v tureckém boji za nezávislost po skončení války. Jeho osobnost se stala symbolem třídy osmanských velitelských elit, které chápaly nutnost modernizace zaostalého Turecka.

Po měsících bezvýsledných bojů a obrovských ztrát bylo rozhodnuto o ukončení operace. V listopadu 1915 britská válečná rada definitivně rozhodla o stažení vojsk. Evakuace spojeneckých vojsk, která začala v prosinci, přitom proběhla překvapivě úspěšně a bez významnějších ztrát.

Paradoxně nejúspěšnější na celé operaci tak bylo její ukončení. Poslední jednotky opustily Gallipoli v lednu 1916. Za neúspěch zodpovídal premiér Asquith, ministr války Kitchener a především v této době již bývalý první lord admirality Winston Churchill.

Zrození Mustafy Kemala

Celkově operace skončila jako drtivá porážka spojenců, kteří ztratili přes 250 000 mužů, podobné ztráty utrpěla i osmanská strana. Pro osmanskou říši byla obrana Gallipoli jedním z posledních významných vítězství, které dočasně povzbudilo obyvatele a armádu.

Nicméně vysoké ztráty a vyčerpání zdrojů přispěly k jejímu dalšímu oslabení, které se naplno projevilo v příštím průběhu války. Spojenci byli nuceni přepracovat svou strategii, přičemž se soustředili na západní frontu a jiné oblasti konfliktu. Bitva u Gallipoli zůstává jedním z nejtragičtějších momentů první světové války. Přinesla smrt a utrpení tisícům vojáků na obou stranách. V Austrálii a na Novém Zélandu se stala klíčovou součástí národní identity, přičemž den ANZAC (25. dubna) je dodnes připomínán jako svátek odvahy a oběti.

Pro Turecko znamenala bitva u Gallipoli nejen vojenský úspěch, ale i zrod moderního nacionalismu pod vedením Mustafy Kemala Atatürka. Jeho odkaz jako velitele v Gallipoli se stal základním kamenem pro jeho budoucí politickou kariéru a transformaci Turecka v moderní republiku. Naopak Churchill po neúspěchu v Gallipoli rezignoval na svůj post a jeho kariéra byla dočasně zdiskreditována.

Později však sám tuto nevydařenou kapitolu nazval lekcí, která formovala jeho budoucí odhodlané vedení Velké Británie během druhé světové války. Gallipoli tak zůstává varováním před podceněním nepřítele a nepromyšlenou akcí. Pro svůj tragický výsledek zanechala tato neúspěšná invaze do srdce osmanské říše nesmazatelnou stopu v historii a bývá právem připomínána.

Autor je historik z Univerzity obrany.