Podejte už někdo Fialovi pero, aby mohl udělat jednoduchý škrt

Na tým premiéra Petra Fialy se nahlíží přesně naopak. Čteme a slyšíme jen o maximální kompetenci a maximální dobré vůli. Větší mediální podpoře se těší snad jen nová německá vláda. Proto si Fialův kabinet může dovolit v podstatě cokoliv, i když řada kroků koaličních politiků volá po vysvětlení.

Proč se musel poroučet například policejní prezident generálmajor Jan Švejdar ještě předtím, než předseda hnutí STAN a nový ministr vnitra Vít Rakušan nastoupil do funkce? Proč ten spěch? Nemohlo se čekat pár dnů? Věděl o tom v časovém předstihu nový ministr spravedlnosti a politický stratég ODS Pavel Blažek, jemuž v kuloárech nikdo neříká jinak než Don Pablo? Jak je možné, že frontmani hnutí Milion chvilek pro demokracii už nesvolali demonstraci z důvodu, že nezávislost české justice je v ohrožení, protože ji bude řídit nějaký Don z Brna? Jak je možné, že ti nejobjektivnější a nejvíce nezávislí investigativní novináři veřejnoprávních médií nepátrají po tom, jak mohla přezdívka Don Pablo vzniknout?

A proč ti slavní investigativní novináři už několik týdnů nepátrají v útrobách právních kanceláří a daňových úřadů na Kypru, aby mohli českou veřejnost seznámit s odhalením, kdo ve skutečnosti stojí za štědrými sponzory, kteří na účet vládního hnutí STAN poslali během dvou měsíců v malých částkách přes tři miliony korun? Na Kypru se možná nepátrá proto, že novináři, kteří údajně měří všem stejným metrem, uvěřili vysvětlení předsedy hnutí Víta Rakušana, že všechny kyperské firmy, které dary poslaly, mají české IČO, takže jsou české… Když si vyjádření českého ministra vnitra ke kyperským sponzorům přečetli v Moskvě a v Pekingu, šéfové podniků Rosatom a Huawei bouchali šampaňské, protože od včerejška mohou i oni tvrdit, že jelikož jejich pražské pobočky mají české IČO, jsou to české firmy. Nejen o kyperské firmy by se možná mohl zajímat i místopředseda STAN a nový ministr školství, ale i o to, zda skuteční majitelé sponzorů nepodnikají náhodou ve Zlínském kraji, kde byl Petr Gazdík – přezdívaný Staňácký Falťas – v krajských volbách v roce 2020 lídrem svého hnutí.

Proč byl odvolán ředitel Lesů ČR Josef Vojáček ještě předtím, než resort zemědělství převzal lidovec Zdeněk Nekula? Proč byl prakticky ve stejné době novou ministryní obrany za ODS Janou Černochovou sesazen z funkce šéf Vojenských lesů a statků Petr Král? Co bylo důvodem bleskové čistky v čele dvou největších lesních podniků ve vlastnictví státu? Na odvolání ředitelů byli šéf lidovců Marian Jurečka a ministryně Jana Černochová zjevně domluveni, avšak nikomu nevysvětlili skutečnou příčinu těchto změn. Kdo uvěří, že na ministerstvu zemědělství a na resortu obrany největším problémem, jehož řešení nesneslo odklad, byli ředitelé Vojáček a Král?

A nakonec to nejdůležitější. Ačkoliv vláda už úřaduje několik týdnů, stále čekáme na splnění hlavního předvolebního slibu předsedy ODS Petra Fialy, že hned po nástupu k moci v návrhu rozpočtu na rok 2022, který připravila ministryně Alena Schillerová, jedním škrtem pera ušetří 100 miliard korun. Nemohl by někdo premiérovi už konečně podat pero, když se na tento jednoduchý škrt tak těšil?