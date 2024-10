Evropské klacky pod nohama. Proč nemůžeme mít tak pružný trh jako například Kalifornie?

Málokdy však přijde řeč na to, jak jednotlivé členské státy samy podkopávají svoji konkurenceschopnost. Toto téma je přitom neméně důležité než unijní politika.

Takto si jeden původně australský podnikatel stěžuje na sociální síti X:

„Když jsem žil v Rakousku, musel jsem se vypořádat s šílenou byrokracií při zakládání svého již existujícího online podnikání. Musel jsem se zaregistrovat osobně a vstoupit do Hospodářské komory (Wirtschaftskammer). Noční můrou byla snaha získat zdravotní pojištění prostřednictvím veřejného systému, kde chtějí, abyste vše zaplatili předem. Najímání zaměstnanců v Rakousku bylo byrokratickou noční můrou a představovalo obrovské riziko. Navíc zde bylo mnoho dalších věcí, které bych musel řešit a kvůli kterým bylo podnikání noční můrou, zatímco zaměstnaní lidé měli vše vyřízené. Nakonec jsem se přestěhoval do Švýcarska a i když jsem byl stále v Evropě, bylo to už 100krát jednodušší. EU se musí zlepšit.“

Jiná zkušenost, tentokrát z Chorvatska:

„Žiji v Chorvatsku. Pokud bych chtěl platit dodavateli za práci z jiné země, musel by si zřídit osobní identifikační číslo a já bych mu musel platit jako zaměstnanci (40% daň). Mám tedy společnost v USA, kterou používám pro platby dodavatelům. Je to otrava. Ale funguje to.“

Hlas z Rumunska:

„Právní předpisy v Rumunsku se neustále mění. Chci jen nějakou úroveň stability. Zvažuji, že si otevřu společnost někde jinde, abych měl méně starostí.“

A pak je tu postřeh z Itálie:

„V Itálii nemohou vznikat startupy z principu. Je to způsobeno mnoha důvody, počínaje daňovým pravidlem zvaným „studio di settore“. Italské daňové úřady předpokládají, že vzhledem k daným aktivům společnosti musíte dosahovat zisku.

Řekněme, že jste geniální Ital, který je přesvědčen, že během deseti let vytvoří nový Ozempic. Podaří se vám najít investory, kteří vás podpoří. Nakoupíte počítače, laboratorní vybavení, najmete lidi. Den po třetím roce činnosti vám na dveře zaklepe italský daňový úřad. Daňová agentura vás vyzve k zaplacení daní za příští rok – 13 měsíců před uzavřením fiskálního roku – a vy budete muset zaplatit více, než jejich „studio di settore“ předpokládá na základě vašich kapitálových investic. Můžete to odmítnout, navzdory doporučení vašeho účetního. Italské daňové úřady na vás pošlou armádu uniformovaných úředníků, kteří projdou každý pór vaší společnosti. Každá skutečná práce bude minimálně na dva měsíce zastavena, zatímco se budou hledat prkotiny.“

Co je to vlastně zmíněné „studio di settore“? Je to odvětvová studie používaná v italském daňovém systému. Jde o statistickou metodu, kterou daňové orgány používají k odhadu očekávaných příjmů podniků v určitých odvětvích. Má odhalit potenciální daňové úniky porovnáním deklarovaných příjmů podniku s očekávanými příjmy podobných podniků ve stejném odvětví a zeměpisné oblasti. Uplatňuje se na malé a střední podniky, profesionály a osoby samostatně výdělečně činné. Pokud deklarované příjmy podniku výrazně nedosahují očekávané výše, může následovat daňová kontrola.

Italský veřejný dluh dosahující bezmála 140 procent HDP nutí stát k přísnosti při výběru daní. Tato přísnost ovšem může být kontraproduktivní. Jste začínající firma, kterou možná čeká skvělá budoucnost? Pak máte problém! (Zde je patrné, jak veřejný dluh nepřímo, ale účinně škodí.)

Zaoceánská inspirace

Ve srovnání s jinými evropskými státy možná české prostředí nevypadá tak zle. Ale není ideální. Máme vysokou míru celkového zdanění mezd, což je problém, pokud chcete zaplatit špičkové pracovníky. Veškerá administrativa probíhá v češtině, což je v globálním světě anachronismus. Digitalizace je v plenkách: musíte osobně chodit za úředníky a notáři. Otevřít si firemní bankovní účet online? Utopie. A kdyby někdo měl ambice jít na pražskou burzu s geniálním projektem, vystavuje se nebezpečí, že jednou nějakého politika napadne zavést další windfall tax.

V USA, zejména v Kalifornii, lze najít dlouhou sérii podnikatelů původem z Německa, Francie, Skandinávie, ale také z Estonska nebo Maďarska. Proč je takovým lákadlem právě Kalifornie a nikoli třeba Wyoming nebo Jižní Dakota, kde jsou státní daně z příjmů nulové? V Kalifornii již existuje velký počet startupů a je snadné najít pracovníky a obchodní partnery. Další důvod může být, že kalifornské zákony neznají zákaz konkurence. Ve většině jurisdikcí lze bývalému zaměstnanci či společníkovi smluvně zakázat na nějakou dobu působit ve stejném oboru. Kalifornie toto nedovoluje a díky tomu má neobyčejně pružný trh práce.

Možná i zde je inspirace pro zlepšení českého podnikatelského prostředí.