Marš k pásu! Babišova vláda se postavila na stranu podnikatelů. Je to omyl, nebo záměr?

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka se toho chopil a tvrdí, že tak chce motivovat lidi, aby nezůstávali na podpoře déle, než je nutné. A samozřejmě ušetřit, prý čtyři miliardy ročně. To je ovšem v rozpočtu jen kapka v moři a spíše to vypadá, že se vláda na to dívá z pohledu podnikatele: marš do práce za málo peněz, a nejlépe k pásu.
Sázka na montovny
Zvýšení podpory v nezaměstnanosti předchozí vládou v prvních měsících z 65 na 80 procent předchozího výdělku až do maximální výše 38 500 korun měsíčně byla zavedeno mimo jiné proto, aby se lidé nebáli měnit práci. Proto byla podpora rozšířena i na ty, co sami dají výpověď. Zároveň se fakticky zkrátila výpovědní doba a prodloužila zkušební doba, kdy lze zaměstnance propustit okamžitě, a snížila výše podpory v dalších měsících. Tím se zase vyšlo vstříc zaměstnavatelům.
Vycházelo se z ekonomických studií, které ukazují, že při změně zaměstnání si lidé většinou platově polepší. K tomu ovšem potřebují určitý čas a určitou finanční jistotu. Vyplatí se to, protože když zůstávají dlouho na místě, kde nejsou jejich schopnosti využity, brzdí to celé hospodářství. Vyšší mzdy pak mohou posunout část ekonomiky k sofistikovanější výrobě s vyšší přidanou hodnotou.
Tuto logiku ovšem současná vláda nechápe, nebo odmítá. Chce, aby lidé brali rychle a jakoukoliv práci.
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Zásadní otázkou totiž není to, zda vyšší podpora lidi motivuje více či méně pracovat, ale to, zda chceme, aby lidé nastupovali rychle do jakékoli práce, nebo aby hledali práci, v níž budou produktivnější a lépe placení. Zda chceme být zemí montoven spoléhajících se na levnou pracovní sílu, nebo ekonomikou založenou na kvalifikovanější a produktivnější práci.
Prý stačí „zdravý rozum“
Zatím to vypadá, že Babišova vláda sází spíše na montovny. Nové zaměstnance pro ně chce co nejrychleji. Návrh na snížení podpory v nezaměstnanosti, přičemž prodloužení zkušební doby a další výhody pro zaměstnavatele zůstanou, zřejmě podá jako obvykle nějaký poslanec coby zdánlivě poslanecký návrh, aby vše šlo rychle a vláda nemusela reagovat na kritiku odborníků z ministerstev a dalších institucí.
Kritiku a odborné rady tato vláda nepotřebuje, když se její členové, a především její předseda, řídí „zdravým rozumem“. Tedy zřejmě tím, co je pro něj osobně výhodné.