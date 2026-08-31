Marš k pásu! Babišova vláda se postavila na stranu podnikatelů. Je to omyl, nebo záměr?

Marek Hudema
Názor   18:00
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Andrej Babiš a ministr práce Aleš Juchelka na jednání tripartity. Zasedání se...

Andrej Babiš a ministr práce Aleš Juchelka na jednání tripartity. Zasedání se zaměří mimo jiné na celoživotní vzdělávání, strop důchodového věku na 65 letech a dřívější důchody při rizikové práci. (9. března 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

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Premiér Andrej Babiš s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou a...
Premiér Andrej Babiš s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou...
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Vláda Andreje Babiše chce snížit podporu v nezaměstnanosti. Babiš prohlásil, že se mu zvýšení dávek v nezaměstnanosti minulou vládou zdá nelogické a nespravedlivé, protože kdo chce, práci najde.

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka se toho chopil a tvrdí, že tak chce motivovat lidi, aby nezůstávali na podpoře déle, než je nutné. A samozřejmě ušetřit, prý čtyři miliardy ročně. To je ovšem v rozpočtu jen kapka v moři a spíše to vypadá, že se vláda na to dívá z pohledu podnikatele: marš do práce za málo peněz, a nejlépe k pásu.

Sázka na montovny

Zvýšení podpory v nezaměstnanosti předchozí vládou v prvních měsících z 65 na 80 procent předchozího výdělku až do maximální výše 38 500 korun měsíčně byla zavedeno mimo jiné proto, aby se lidé nebáli měnit práci. Proto byla podpora rozšířena i na ty, co sami dají výpověď. Zároveň se fakticky zkrátila výpovědní doba a prodloužila zkušební doba, kdy lze zaměstnance propustit okamžitě, a snížila výše podpory v dalších měsících. Tím se zase vyšlo vstříc zaměstnavatelům.

Byli jste někdy vedeni v evidenci Úřadu práce?

Vycházelo se z ekonomických studií, které ukazují, že při změně zaměstnání si lidé většinou platově polepší. K tomu ovšem potřebují určitý čas a určitou finanční jistotu. Vyplatí se to, protože když zůstávají dlouho na místě, kde nejsou jejich schopnosti využity, brzdí to celé hospodářství. Vyšší mzdy pak mohou posunout část ekonomiky k sofistikovanější výrobě s vyšší přidanou hodnotou.

Tuto logiku ovšem současná vláda nechápe, nebo odmítá. Chce, aby lidé brali rychle a jakoukoliv práci.

Podpora v nezaměstnanosti se změní. Ministerstvo plánuje ušetřit 4,5 miliardy

Zásadní otázkou totiž není to, zda vyšší podpora lidi motivuje více či méně pracovat, ale to, zda chceme, aby lidé nastupovali rychle do jakékoli práce, nebo aby hledali práci, v níž budou produktivnější a lépe placení. Zda chceme být zemí montoven spoléhajících se na levnou pracovní sílu, nebo ekonomikou založenou na kvalifikovanější a produktivnější práci.

Prý stačí „zdravý rozum“

Zatím to vypadá, že Babišova vláda sází spíše na montovny. Nové zaměstnance pro ně chce co nejrychleji. Návrh na snížení podpory v nezaměstnanosti, přičemž prodloužení zkušební doby a další výhody pro zaměstnavatele zůstanou, zřejmě podá jako obvykle nějaký poslanec coby zdánlivě poslanecký návrh, aby vše šlo rychle a vláda nemusela reagovat na kritiku odborníků z ministerstev a dalších institucí.

Kritiku a odborné rady tato vláda nepotřebuje, když se její členové, a především její předseda, řídí „zdravým rozumem“. Tedy zřejmě tím, co je pro něj osobně výhodné.

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Marš k pásu! Babišova vláda se postavila na stranu podnikatelů. Je to omyl, nebo záměr?

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