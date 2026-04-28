Lidé vybrali 12 milionů na „Karolínku“. Jak poznáte podvodnou sbírku?

Na „Karolínku“ jsem taky narazil. Na Facebooku, mělo to všechny typické varovné příznaky a tím jsem to pustil z hlavy. O nějaký ten týden jsem se na iRozhlas.cz dočetl, že tam lidé poslali hodně vysokou částku. Někdo s minimální snahou a investicí vydělal závratné množství peněz.
„Nevzdávejme to s Karolínkou“ měla skutečně všechny ty typické znaky podvodné sbírky. Žádné informace o organizátorech, žádné jméno, kontakty, dokonce ani zemi, odkud „onkologicky nemocná“ Karolína je.
Po upozornění na podvod Facebook předmětnou stránku smazal, ale web vybírající peníze to nijak nepostihlo a je i velmi pravděpodobné, že tento podvod, organizovaný zločin, běžel v mnoha jazycích v řadě zemí.
Ostatně i samotný web se sbírkou (kidsareangels.org stále existuje) je dalším důvodem, proč zpozornět. Chybějící jmenovité kontaktní informace, pouze telefonní číslo a neurčitá adresa v Bronxu v bytovém domě. Registrace v Reykjavíku, opět bez kontaktů.
Jak se v tom neztratit
Seriózní sbírka musí být dohledatelná, ověřitelná a konkrétní: kdo ji pořádá, pro koho je, na co přesně peníze půjdou, jaký účet používá, jak se vyúčtuje a jak lze pořadatele kontaktovat. U sbírek na nemocné děti, katastrofy nebo válku je největší riziko v tom, že podvodník neprodává produkt, ale pocit viny, soucit a časový tlak.
Právě to pomůže odlišit podvod od něčeho, kde je dobré a prospěšné pomoci. Protože ne vždy absence něčeho znamená automaticky podvod. Může to být čistě chyba, ale potom je dost jisté, že ti, kdo nepodvádějí, chybu napraví.
Tři základní věci k prozkoumání
První zásadní moment tedy je, kdo sbírku pořádá. Seriózní sbírka musí mít dohledatelného pořadatele: název organizace, IČO, sídlo, statutára, kontakt, historii, výroční zprávy, účetnictví nebo alespoň srozumitelnou stopu, co dělala dřív. Což u výše uvedeného podivného webu neplatí.
IČO a web nejsou samy o sobě zárukou. Podvodníci umí založit firmu, použít virtuální sídlo, opsat texty a vytvořit hezkou stránku. Ale čím méně lze dohledat mimo samotný web, reklamní příspěvek či stránku na Facebooku, tím větší problém.
Druhým je, pro koho se vybírá. U sbírky na konkrétní osobu musí být jasné, kdo je příjemce pomoci, v jaké situaci je. Z důvodu soukromí nemusí být zveřejněna kompletní zdravotní dokumentace. Seriózní sbírky ale umí popsat případ konkrétně: rodina, město nebo alespoň region, diagnóza v přiměřené míře, lékařské zařízení nebo nadace, která vše ověřila.
„Nemocné dítě bez jména, bez města, bez nemocnice, ale s plačící fotkou“ je typický varovný vzorec. Stejně jako to, že čím silnější emoce, tím konkrétnější údaje musí sbírka nabídnout.
Třetí věc? Účel sbírky. Nestačí „na léčbu“, „na lepší život“, „na cestu do USA“. Musí být jasné, kolik se vybírá, proč právě tolik, na co přesně peníze půjdou a co se stane s přebytkem.
Skutečná léčba v zahraničí může být drahá a legitimní. Podvod ale často používá neurčité formulace jako „poslední šance“, „pokročilá léčba“, „Boston/New York/Amerika“, aniž by řekl nemocnici, lékaře, cenu zákroku, termín a ověřující organizaci. Vysoká cílová částka sama o sobě není důkaz podvodu. Varovné je spojení vysoké částky, urgentního tlaku a nulové dokumentace.
Co dál zkoumat
Jinak se posuzuje sbírka doporučená známou nadací, jinak anonymní sponzorovaný příspěvek na Facebooku. A zrovna u „Karolínky“ a množství podobných aktivit v minulosti to je vždy stejné. Charakteristické právě sponzorovanými příspěvky, emočně vypjatými texty a, pochopitelně, strojovými překlady.
Reklama na sociální síti samozřejmě nemusí být podvod. Ale reklama umožňuje rychle zasáhnout statisíce lidí a obejít přirozenou důvěru, kterou by jinak musela organizace budovat roky.
Fotka dítěte v nemocnici samozřejmě působí jako důkaz. Ve skutečnosti může jít o ukradenou fotografii (něco, co lze dnes velmi dobře dohledat, ať už přes Google Images nebo předložit ChatGPT), fotobanku, starý skutečný příběh, jinou zemi nebo AI/úpravu. V případě Karolínky je ale důležité dodat, že podvodníci si pro tenhle podvod nafotili řadu fotografií na existující klinice.
Fotografie dítěte prostě není ověřením sbírky. Ověření je identita pořadatele, účel, účet, historie a odpovědnost.
Kam a komu budete platit
Účet, QR kód nebo platební brána je místo, kde se z dobrého úmyslu stane nevratná platba. Transparentní účet pomáhá, protože umožňuje kontrolovat příchozí a odchozí platby. Není to ale záruka poctivosti: i transparentní účet může patřit nesprávnému subjektu nebo být použit jen jako kulisa.
Ještě hůře, QR kód může být podvržený, takže pokud chcete přispět, použijte ručně opsané číslo účtu z ověřeného webu organizace/sbírky či platformy, kde sbírka probíhá.
Platformy pro sbírky
V Česku i v zahraničí je dostatek platforem, které je možné použít pro sbírky. Ty přidávají mezivrstvu kontroly, pravidel a dohledatelnosti - zpravidla ověřují zakladatele, dokumenty, účel i tok peněz. Ale také vybírají peníze, které teprve po dosažení cíle sbírky (a dalších podmínek) pošlou dál.
Pokud tedy sbírka je na něčem jako Donio, Znesnáze21, Darujme, Daruj správně a dalších, je podstatně pravděpodobnější, že nepůjde o podvod.
Podvodníci ale často napodobují vzhled známých platforem, opisují příběhy nebo zneužívají názvy reálných nadací. U projektu Dopřej léčbu byla podle Novinek část příběhů a fotografií stažena či okopírována z Donia.
Sbírky mimo internet
K výše uvedenému je nutné dodat, že existují i pouliční sbírky, kde už roky platí, že legální dobrovolník má umět ukázat doklady, plnou moc, informace o pořadateli a účelu. Kasička má být zapečetěná a zajištěná.
Stejně tak můžete narazit na sbírky po telefonu. Tyto sbírky umí vyvolat pocit osobního závazku. U seniorů a osamělých lidí funguje nátlak, stud a strach odmítnout. Seriózní organizace může telefonicky komunikovat s dárci, ale nemá vyžadovat okamžitou platbu, dobírku nebo opakované navyšování částky bez jasného podkladu.
Jenže, v největším popsaném českém případu podle Policie skupina od roku 2020 obvolávala lidi s legendou nadace pro nemocné a hendikepované, měnila názvy nadací, využívala netransparentní účty a vybrala přes 64 milionů korun od více než 40 tisíc lidí.
U telefonických sbírek pomáhá nikdy neslibovat platbu hned. Říct: „Pošlete mi informace e-mailem, ověřím si vás.“ Když volající tlačí, ukončit hovor. A když pošle, tak ověřovat velmi podobně jako u případu „Karolínka“.
Co dělat, když naletíte
Rychlost rozhoduje. U platby kartou nebo převodem může banka někdy ještě pomoci, ale čím později člověk reaguje, tím menší šance. Navíc banka nemusí automaticky vrátit každý dobrovolně poslaný dar, zvlášť pokud šlo o autorizovanou platbu.
ČNB doporučuje při podezření na podvod co nejdříve kontaktovat banku, oznámit zneužití platebních prostředků, požádat o blokaci a případ oznámit Policii ČR se všemi dostupnými informacemi.
Což znamená uchovat screenshoty, webové adresy, e-maily, potvrzení platby, profil na sociální síti, reklamu, číslo účtu, QR kód, telefonní čísla a komunikaci. Nahlásit platformě i sociální síti.
Nahlášení zároveň může znamenat, že pomůžete k tomu, aby další lidé nenaletěli. Takže pomůže i to, že na podvodnou sbírku upozorníte na svých sociálních sítích.
Důležité na závěr
Podvodné sbírky jsou stejně tak organizovaná trestná činnost jako kryptoměnové/investiční podvody nebo „váš účet je v ohrožení“. Jen výjimečně to bývá dílo jednotlivce, většina má navíc kořeny v zahraničí a stejný podvod je aktivní v mnoha zemích.
Pomáhat je důležité. Důvěřuj, ale prověřuj – to je ještě důležitější.