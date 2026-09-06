Stát udělal správně, když přemístil dálniční známky z edalnice.cz na edalnice.gov.cz. Po letech, kdy měl každý úřad a služba vlastní adresu, konečně vzniká jednoduché pravidlo: státní internetové služby mají být pod gov.cz. Podvodům se tím však nezabrání. Stačí, aby podvodník zajistil, že se člověk nedostane na státní web.
Ukazuje to případ, který policie řešila letos v červenci. Žena si chtěla koupit roční dálniční známku. Přes vyhledávač se dostala na web, který vypadal důvěryhodně, zadala registrační značku, e-mail a údaje platební karty. Stránka po ní chtěla 2570 korun, tolik, kolik letos roční dálniční známka stojí.
Web edalnice.sbs ale nebyl státní e-shop, žena známku nedostala a později ji banka upozornila na neoprávněnou transakci ve výši 1570 eur. Podobným podvodům má částečně zabránit přesun státních služeb na jednotnou doménu.
Podvodná podobnost
Přesun dálničních známek ministerstvo dopravy vysvětlovalo mimo jiné tím, že jednotná státní doména lidem usnadní rozpoznat oficiální web. Pokud služba sídlí například na edalnice.gov.cz, víme, že doménu gov.cz ovládá a vlastní stát.
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Centralizace má i technické bezpečnostní výhody. Stát může jednotněji spravovat domény a jejich zabezpečení a lépe kontrolovat, kdo může státní adresy používat. Pro běžného člověka však hlavním problémem je, jak se na jednotnou státní doménu dostat.
Ministerstvo dopravy proto doporučuje při nákupu zkontrolovat, jste-li skutečně na edalnice.gov.cz. Rada je to správná, jen není příliš realistické na ní zakládat ochranu před podvody. Podvodník sice nemůže získat adresu uvnitř státní gov.cz, ale může si koupit adresu, která vypadá podobně.
Ministerstvo dopravy už evidovalo například edailnice.cz, edalinice.cz, edalnice-cz.com nebo edalnice-gov.cz. A právě rozdíl mezi edalnice.gov.cz a edalnice-gov.cz je z technického hlediska zásadní. Pro člověka, který si chce koupit dálniční známku, však podstatně méně. I na velkém monitoru lze totiž přehlédnout jedno písmeno, tečku nebo pomlčku. Lidé internetové adresy většinou detailně nestudují.
Souboj s podvodníky
Problém si uvědomuje i stát. Pravidla pro provoz gov.cz počítají se sledováním podobných a překlepových domén a také s preventivní registrací adres, které by si lidé mohli splést se státními. Je tu však ještě jeden detail. Oficiální adresa je edalnice.gov.cz, ale spoustu lidí může napadnout mnohem jednodušší dalnice.gov.cz.
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V době psaní tohoto textu však tato adresa na e-shop se známkami nevedla, přestože ji stát mohl (a měl) aktivovat. Proč? Člověk zkusí adresu, která mu připadá logická, nic nenajde a udělá to, co většina. Otevře Google nebo Seznam a napíše „dálniční známka“. A právě tam začíná souboj s podvodníky. Představa, že nás gov.cz ochrání před falešnými státními stránkami, má totiž jednu slabinu. Počítá s tím, že lidé státní adresu znají.
Jenže většina lidí nemusí (a nebude) psát adresu přímo do prohlížeče. Vyhledají si „koupit dálniční známku“, „elektronická dálniční známka“, případně totéž v angličtině, němčině nebo jiném jazyce. Vyhledávač ale automaticky nepřidělí státnímu webu první místo jen proto, že patří státu. O pozice ve výsledcích vyhledávání se totiž soutěží.
Soukromé firmy, překupníci a podvodníci přitom mají velmi dobrou motivaci věnovat čas i peníze tomu, aby byli vidět. Každý člověk, kterého přivedou na svůj web, pro ně může znamenat zisk. Stát v tomto prostředí často působí, jako by optimalizaci pro vyhledávače (SEO) stále považoval za sprosté slovo.
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Stát svým přestěhováním zničil část cest k sobě, což ukázal přesun edalnice.cz. SEO konzultant Pavel Ungr krátce po červnovém přesunu zkontroloval stovku starých adres edalnice.cz, které byly dostupné ve vyhledávačích. Hlavní stránka tehdy na nový web dostala, přičemž spoustu hlubších odkazů Google už dávno znal, ale Seznam, jiné weby nebo uživatelé nikoliv. Po Ungrově upozornění byly hlavní kontrolované adresy opraveny a dnes například starý ceník nebo časté otázky přesměrovávají na odpovídající stránky.
Kontrola adresy nestačí
Stát tentokrát přechod na gov.cz poměrně komunikoval. Starou doménu edalnice.cz správně ponechal v provozu a přesměrovává ji na nové stránky. Navzdory tomu se změna nepromítla do celého informačního systému státu. Portál veřejné správy na gov.cz stále na několika místech používá adresu edalnice.cz. Totéž platí pro informační stránku ministerstva dopravy, kde zůstala stará adresa služby a kontaktní údaje. Návštěvníka to zatím nepošle k podvodníkům, protože edalnice.cz stále patří státu a správně přesměrovává.
Kontrolovat adresu webu je dobrá rada, ale pokud je to hlavní obrana proti podvodu, přenáší stát velkou část odpovědnosti na nejslabší článek celého systému, tedy na člověka. Studie prezentovaná na bezpečnostní konferenci USENIX už v roce 2019 například ukázala, že ani různé zvýrazňování skutečné domény v adresním řádku příliš nepomohlo odhalovat podvodné weby. Výzkum z roku 2025 na více než 2600 lidech dospěl k podobnému závěru.
Pouhé opětovné zobrazení internetové adresy úspěšnost phishingu příliš nesnížilo. Výrazné zlepšení nastalo, až když výzkumníci přinutili člověka s adresou aktivně pracovat. Ještě horší je rada kontrolovat symbol zámečku nebo zabezpečené připojení. Zabezpečená verze běžného protokolu neříká, že web patří státu, bance nebo e-shopu, ale pouze, že komunikace mezi vaším prohlížečem a daným serverem je šifrovaná. To znamená, že můžete mít dokonale šifrované spojení s podvodníkem.
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Český stát udělal přechodem na gov.cz správnou věc. Státní služby mají být na jednotné státní doméně. Nemá existovat změť stovek adres, u kterých občan musí pokaždé zjišťovat, zda patří státu. Časem se možná podaří vytvořit i návyk, že pokud je web státní, najdu ho pod gov.cz. Jenže ani to není záruka bezpečí. Funguje pouze, když člověk doménu vidí, čte ji, rozumí její struktuře a všimne si, že edalnice-gov.cz není edalnice.gov.cz.
Hlavní souboj s podvodníky se přitom odehrává ještě předtím, například ve výsledcích Googlu a Seznamu, v reklamách, v podvodných SMS a e-mailech, v překlepových adresách, ve starých odkazech nebo v tom, zda se stát stará, aby jeho služba byla nejsnazší, nejviditelnější a nejlogičtější cestou k cíli. Proto nestačí přesunout web na gov.cz a lidem říct, aby kontrolovali adresu.