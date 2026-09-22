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Vláda sahá na ceny benzínu a nafty. Problém je, že je neurčuje

Marek Hudema
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Tisková konference po zasedání vlády, která projednávala návrh státního...

Tisková konference po zasedání vlády, která projednávala návrh státního rozpočtu na příští rok.(21. září 2026) | foto: ČTK

Jednání vlády o státním rozpočtu. Na snímku Alena Schillerová. (21 září 2026)
Vysoké ceny paliv, zejména nafty u čerpacích stanic poblíž centra Prahy. (21....
Jednání vlády o státním rozpočtu. Na snímku Alena Schillerová a Igor Červený....
Vysoké ceny paliv, zejména nafty u čerpacích stanic poblíž centra Prahy. (21....
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Ceny nafty a benzínu vyletěly do nevídaných výšin, a kabinet Andreje Babiše se proto rozhodl zasáhnout. Bude určovat maximální ceny nafty a benzínu a sníží spotřební daň na naftu. Je to logické. Vypadá to totiž, že ropa, ze které se tato paliva dělají, jen tak brzy levnější nebude a to tlumí celou ekonomiku.

Podle některých analytiků se cena bude držet nad sto dolary za barel minimálně rok. Podivná válka mezi Íránem a Spojenými státy totiž stále trvá a navíc se k ní přidaly útoky íránských spojenců na Saúdskou Arábii.

Ovšem vládou navržené snížení spotřební daně o necelé dvě koruny, když litr motorové nafty stojí přes padesát korun, není příliš výrazným impulzem. Stejně tak zastropování cen nafty a benzínu příliš nepomůže. Nelze přirozeně jít pod náklady a marže benzínových pump, kterou chce tímto kabinet regulovat, není příliš vysoká. Ostatně, to se ukázalo už při minulém zastropování cen paliv. Ale snížit daně ještě víc, což by skutečně pomohlo, se vláda bojí.

Přijde vám správné, že vláda bude regulovat ceny pohonných hmot?

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Přitom je kam sáhnout. Například u nafty totiž tvoří daně zhruba 37 procent z koncové ceny. Jenže výrazné snížení daní by zvýšilo schodek státního rozpočtu, který je už beztak obrovský a na příští rok je plánovaný ještě vyšší. Vláda se proto nechce zbavit stávajících příjmů, případně chce najít nové zdroje. Ostatně i malé ohlášení snížení daní chce kompenzovat speciálním mimořádným zdaněním rafinérií. Ty totiž mají díky vyšší ceně ropy i větší marže, a tak jim vláda chce část tohoto mimořádného zisku zabavit.

Ve skutečnosti ceny klesají

Zkrátka na vyšší cenu paliv si zřejmě budeme muset zvyknout. Zpočátku přinese vyšší inflaci a část nákladů se promítne do cen zboží a služeb. Vláda může tento šok zmírnit, nemůže ho ale odstranit. Hlavní příčiny vysokých cen paliv totiž nemůžeme z Česka ovlivnit.

Ano, můžeme sice snížit spotřebu a budovat nové rafinérské kapacity (protože na trhu je nyní i nedostatek nafty, která se dovážela i z Perského zálivu), ale ceny by mohlo výrazně stlačit dolů jen příměří či mír mezi Washingtonem a Teheránem, které by uvolnilo provoz tankerů v Perském zálivu, kudy před válkou proudilo asi 20 procent světové spotřeby ropy a ropných produktů. A také ukončení hrozeb tankerům plujícím do Suezského průplavu ze strany jemenských Húsíů, což jsou momentálně spojenci Íránu. To ovšem opravdu nezávisí na nás.

Húsíové v akci. Otevření druhé íránské fronty nevěstí pro ceny ropy nic dobrého

Z dlouhodobého hlediska navíc situace není nijak katastrofální, jak naznačují čísla na cenovkách. Když se podíváme na historické ceny pohonných hmot, měli jsme tu už u pump podobné ceny nafty v roce 2022 a cena benzínu tehdy byla dokonce ještě vyšší než dnes.

Pokud se podíváme na reálnou cenu, tedy cenu paliv očištěnou o inflaci, je situace ještě lepší. Jestliže vezmeme jako srovnávací základnu údaje z roku 2006, musel by dnes stát litr benzínu 56 korun a litr nafty 55 korun. Evidentně stojí méně. Fakticky tak ceny paliv klesají. A kdybychom chtěli vyjadřovat cenu vůči průměrné mzdě, byl by rozdíl ještě větší.

Zkrátka dlouhodobě cena paliv klesá, a tak i současné zvýšení přežijeme, klidně i bez vládních opatření. Vládní opatření proto mohou motoristům několik korun ušetřit, žádný zásadní zlom ale nepřinesou a hodí se spíš jako předvolební PR.

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Komentář

Vláda sahá na ceny benzínu a nafty. Problém je, že je neurčuje

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