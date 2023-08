Trochu zvláštní nápad. Nešel by udělat předčasný pohřeb?

Myslet na poslední věci není v daném případě nepřirozené, jelikož Petr je můj manžel, z čehož plyne, že nemůže být nejmladší. Přesto nemyslím, že by nápad brnknout do nějakého pohřebního ústavu a poptat se, jestli by něco takového dokázali zařídit, mínil úplně vážně. Pak mi ale došlo, že z hlediska pohřebních ústavů by to mohl být nápad docela zajímavý. Být na jejich místě, nejspíš bych si řekla – proč ne? Podnikatelský záměr založený na sloganu „užijte si svého pohřbu, dokud z něho něco máte“, by bezpochyby oživil skomírající trh.