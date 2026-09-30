Podivný příběh, kdy z města prošpikovaného kamerami zmizí mladá žena, dostal včera jasnější rozměry: policie potvrdila, že žena na tom byla v poslední době psychicky špatně a snažila se najít pomoc. A že v rodině „nebyly zaznamenány žádné negativní vztahy“. To je klíčová informace, jež by měla vést k zamyšlení hlavně ty, kdo mají jasno: Určitě ji manžel zabil a zakopal. Protože kdo jiný?
Jenže právě tahle samozřejmost je děsivá. Žena se pohřešuje, okolnosti jejího zmizení nejsou vůbec jasné, ale část veřejnosti už nepotřebuje pátrání ani důkazy. Pachatele si vybrala. A všechno další ochotně skládá tak, aby jí to do předem napsaného příběhu zapadlo. A vypisuje o tom romány na sociálních sítích. Přitom právě informace o psychických obtížích ženy připomíná, že za zmizením mladé maminky mohou být i jiné okolnosti než cizí násilí. Sama o sobě sice nevysvětluje, co se stalo, a nedovoluje určit, kde paní Jana je, ale rozhodně nabourává suverénní přesvědčení těch, kteří bez znalosti případu ukazují na jejího muže.
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Tak si to shrňme: žena zmizela v den svých narozenin, doma byla pravděpodobně sama, odejít mohla uprostřed noci i třeba nad ránem. Policie už v počátku prohledávala chalupy v Beskydech a propátrávala na 220 kilometrů čtverečních a patnáct kilometrů podél řeky, pětadvacet kilometrů okolo železničních kolejí. Ale pozor: tím neříkám, že se nemohla stát obětí vraždy. Jen to, že zatím mají pro policii všechny scénáře stejnou váhu: tedy mohla odejít dobrovolně, chtít si vzít život, stát se obětí třeba dopravní nehody nebo ji mohl někdo zavraždit.
Ti, kdo mají hned jasno
Není potřeba soutěžit s těmi, kdo už mají pár dnů jasno, a naopak dokazovat, že určitě odešla sama. Je jen smutné, jak na sociálních sítích bohužel platí obrácená logika. Mlčení je podezřelé. Promluvit znamená odvádět pozornost. Stáhnout příspěvek nebo zrušit profil znamená něco skrývat. Možnost, že člověk prostě nedokáže dál číst, jak mu cizí lidé připisují vraždu vlastní ženy, nebo třeba i jen její psychické problémy, se do takové detektivky nehodí.
Zkusme na chvíli přestat luštit údajné indicie a představit si každodennost těch dvou dětí a otce. Manželka je nezvěstná a on se musí postarat o vše. Nepoučuji. Jen to trochu znám. Starám se sám o čtyři děti.
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Připravit snídani, odvézt děti do školy a školky, odpoledne udělat úkoly, rozvézt je na kroužky, zvládnout učení, nakoupit, uklidit, uspat a jít pracovat. A především při tom všem být tátou dětem, kterým chybí máma. Odpovídat na otázky, na které zřejmě sám nezná odpověď. Udržet alespoň nějakou podobu normálního dne v situaci, na níž není normálního vůbec nic. A neustále přemýšlet, co jim má říkat, když se ptají, kdy se máma vrátí. Jak je uklidnit, když jim nemůžete slíbit to, co chtějí slyšet? Rodičovství nemá přestávku, během níž by se člověk mohl vzpamatovat.
A do toho o manželovi pohřešované paní ještě cizí lidé píší, že je vrah. Což spouští jen nové otázky dětí: ublížil jsi mámě, co jí vlastně je, kde je, kam odešla, proč tu není s námi...?
Než bez důkazů označíte jejich tátu za vraha, představte si, že mu to máte říci do očí. Někdy se totiž na dětské „proč“ prostě nedá říct nic. A právě tehdy nejvíc bolí, že jste táta, od kterého se čeká odpověď.