Zlí muži konzervativní reakce. Trump, Milei i Turek jsou odpovědí na revoluční pokrokářství

Michal Klíma
Úhel pohledu   14:30
Západní společnost je nebývale rozdělena. Navíc Evropa je systémově oslabena, a to ekonomicky, technologicky, vojensky a kulturně v rámci střetu civilizací. Je to důsledek sebeničivé migrační, zelené, transgenderové, covidové a integrační politiky, jež vychází z krajně levicové ideologie progresivismu.
Elon Musk na konzervativní konferenci CPAC v Marylandu (20. února 2025)

A příčina vyvolala následek. Politické kyvadlo se dalo do pohybu. Proti revolučnímu pokrokářství se zvedla vlna odporu v podobě národně konzervativní kontrarevoluce. Bez amerického woke socialismu by nebylo Donalda Trumpa a jeho hnutí MAGA.

Bez české verze progresivismu by nebylo Filipa Turka a Motoristů sobě. Zlí muži konzervativní protireakce plní svými klady i zápory klíčovou roli při demontáži pokrokářských struktur.

Systém nálepkování

Kdo si v Česku dovolil kritizovat radikální migrační, zelenou, transgenderovou, covidovou a integrační politiku, byl vystaven očerňování. Pokrokáři k tomu vytvořili dělbu práce.

Nejprve nasadili fact-checkingové spolky, aby použily „gumovou“ teorii o dezinformacích. Na univerzitách v duchu progresivního narativu aktualizovali negativní pojmosloví z 20. století, kam patří populismus, nacionalismus, krajní pravice, rasismus, xenofobie a fašismus.

Vládní komunikační stratégové přidali svině a zombíky. Pokrokářští politici dodali nácky a putinovce. Bezpečnostní složky státu rozpracovaly pojmy radikalismus, extremismus a antisystémovost. Aktivistická média a neziskovky vše šířily prostřednictvím propagandy.

Nálepkování čili labeling patří mezi metody psychologické války. Používá se v boji proti vnitřnímu nepříteli. Pokrokáři jej uplatňují ve jménu revolučního mesiášství. Namísto věcné debaty „ad rem“ očerňují názorové oponenty „ad hominem“. Své kritiky tím zaškatulkují, izolují, zastrašují a umlčují. Negativní emoce hrotí, aby vytěsnili alternativní názory.

Celý systém ostrakizace jinakosti připomíná komunistické praktiky. Připomíná také hluboký stát, deep state, tedy skrytou síť moci fungující nezávisle na oficiálním vedení státu a výsledku voleb. Zapojeni totiž byli státní i nevládní činitelé. Do jaké míry jednotliví aktéři jednali jako organizovaný kartel, či spontánně, bude jistě předmětem bádání.

A nyní se nabízejí otázky: Kdo je schopen čelit mašinerii verbální represe? Kdo má na to se utkat s nenávistným hlubokým státem a povalit jej? Kdo je ochoten riskovat veřejné slovní ukřižování? Ano, jsou to zpravidla zlí muži, ostří hoši – jacísi „bad boys“. V USA Donald Trump a Elon Musk, v Argentině Javier Milei, v Česku Filip Turek.

Symbolem zlých mužů je motorová pila argentinského prezidenta, která má obrazně řečeno ořezat zbytnělé struktury hlubokého státu, přebujelou byrokracii a astronomické zadlužování. Má odbrzdit západní demokracie čili zbavit je radikální agendy.

Zlí muži jsou v pozici ledoborců, kteří boří celou ideovou a politickou konstrukci progresivismu. Za tím účelem neoplývají skvělou mravní výbavou. Naopak mají vlastnosti rebelů s hroší kůží, což jim umožňuje přežít ve zdraví dehonestační kampaně. Teprve v závěsu za nimi jdou umírnění konzervativci typu amerického ministra zahraničí Marca Rubia či Motoristy Matěje Gregora.

Zlí muži konzervativní kontrarevoluce vykazují klady i zápory. Jsou to nekonformní osobnosti, nezřídka narcistní povahy. Hrozí, že ve své sebestřednosti a aroganci přejdou do druhého extrému, že krajně levicový progresivismus nahradí radikálním konzervatismem. Ostatně už se tak děje v případě USA. Patří sem excesy agentů z imigračního a celního úřadu ICE, celní války, výhrůžky anexí Kanady a Grónska. Největší přešlap je vojenská agrese USA v Íránu, jež hrozí přerůst v civilizační konflikt s částí islámského světa s nedozírnými následky.

Čtyři typy politiků

A je tu nelehká otázka: Který typ politiků je větší hrozbou pro demokracii v roce 2026? Jsou to cyničtí klientelisté, kteří převážili v postkomunistickém období a kteří pojímají politiku jako parazitický byznys? Nebo je to pragmatický oligarcha či skupina nejbohatších, kteří koncentrují politickou, ekonomickou a mediální moc? Či jsou to mravně revoluční bojovníci z let 2015–2025, kteří v duchu ideologie progresivismu šíří v USA a Evropě údajné dobro v boji proti zlu? Anebo jsou to nastupující národní konzervativci, kteří zase šíří své dobro?

Všem čtyřem typům politiků je v určitém historickém momentu společná nadměrná koncentrace moci čili prorůstání do státních struktur, byznysu, médií a bezpečnosti. Jsou natolik dominantní, že plodí systémové škody ekonomice, politice a demokracii. Narušují důvěru v zavedené instituce. Ovšem nejvíce rozkladně působí ideologičtí revolucionáři. Věří, že jsou vyvolení, že mají patent na morálku a rozum. Že jsou povoláni k sociálnímu inženýrství ve formě radikálních politik bez alternativ.

V jejich případě jde o náboženské pojetí politiky s reminiscencí na pálení čarodějnic. Jde o zneužití morálky v politickém střetu. Rádoby dobro se převrací ve svůj protiklad, páchá zlo. Tolik vzývaná odolnost a udržitelnost demokratického Západu je pak závislá na schopnosti rozpoznat sebeničivý potenciál politik globálního progresivismu.

V prvé řadě je třeba nahlédnout, že revoluční progresivismus je v příkrém rozporu s liberální demokracií, za kterou se vydává. Svědčí o tom socialistický obsah dnešní krajní verze liberalismu v podání vlivného amerického politika Bernieho Sanderse. Jinak řečeno, pokrokáři nepozorovaně unesli a zneužili pojem liberální demokracie. Dopustili se velké krádeže v dějinách ideologií.

Rovnováhou k umírněnosti

Jestliže v USA, jako kolébce revolučního woke progresivismu, probíhá radikální verze konzervativní kontrarevoluce ve formě trumpismu, pak v Česku je šance na její mírnější průběh. Povaha konfliktu bude záviset na obou stranách: na míře odporu zakonzervovaných struktur pokrokářského deep state a na protireakci dnešní národně konzervativní vlády. Na obou bude záviset, zda dojde k další polarizaci, nebo ke zklidnění.

Konzervativní kontrarevoluce bude provázena pěnou politického střetu. Ovšem lékem nemůže být záměna jedné krajní ideologie za druhou. Sebestředné mravní bojovníky nemají nahradit radikálové z opačné strany barikády. Nelze ani vyloučit, že i konzervativní kontrarevoluce může přejít hranu, kdy tzv. dobro přeroste ve zlo. K tomu může být blízko, stane-li se z Trumpa místo mírotvorce válečník.

Cílem je proto deeskalace čili deideologizace – a tedy návrat k realismu. Namísto dominance jedné ideologie je třeba kultivovat volnou konkurenci liberalismu, konzervatismu a socialismu. Právě názorová rozmanitost a dialog přispívají k uměřené politické soutěži.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
