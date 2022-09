Jedny z největších námitek má překvapivě Polsko, jinak podporující všechny akce proti Rusku. Polský premiér Mateusz Morawiecki uvedl, že Polsko je ostře proti daním z mimořádných příjmů energetických společností, ze kterých by se mohly platit dotace, které by následně zlevnily Evropanům elektřinu. Co místo toho navrhuje?