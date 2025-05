Sucho je v hokeji i na polích. A kdo si zahraje o záchranu?

Nicméně zpět k zemědělství. Zatímco v hokeji platí žádné žně = sucho, v zemědělství je to naopak. Letošní rok, přestože to v posledních dnech a týdnech nevypadá, je extrémně suchý, a reálně je tak ohrožena budoucí sklizeň. V rozhodujícím období, tedy od začátku prosince do poloviny března, totiž spadlo na území Česka v průměru jen 80 milimetrů srážek, 60 % oproti normálu a skoro třikrát méně srážek, než za stejnou dobu naměřili ve Francii. Situace se výrazně nezlepšila ani v dubnu, kdy stále na většině území Česka spadlo 50 % oproti normálu.

Rostliny trpící větším nedostatkem vody jsou náchylnější vůči škůdcům, proti kterým vlivem různých zákazů neexistuje kvůli politice EU adekvátní ochrana. Zároveň kvůli mírnějším zimám nejsou škůdci vlivem nízkých teplot přirozeně redukováni jako v minulosti. A není to jen hraboš polní, který se v posledních letech vlivem stále teplejších zim stává prakticky celoroční záležitostí, ale také hmyzí škůdci, před kterými porosty dříve chránilo nyní zakázané moření osiva.

Kvůli hmyzím škůdcům, na které absolutně nic nepomáhá, se letos na mnoha místech dokonce zaorávalo. Nákladově drahá několikanásobná aplikace ochrany se při současných nízkých cenách komodit zkrátka nevyplácí.

Neplatí tak základní ekonomické pravidlo, že by snížení nabídky vyvolané ekologizací na jedné straně vyvážilo zvýšení ceny na straně druhé. Ona „ekologizace“ je totiž spíš v duchu „co unijní úředník nevidí, to EU nebolí“. Paradoxně se starý kontinent čím dál víc spoléhá na levný dovoz komodit ze zemí, kde jsou u nás dávno zakázané látky povoleny, což ve finále snižuje výkupní ceny evropských zemědělců. Brzy se navýší kvóty pro Jižní Ameriku a již v červnu má EU dojednat asociační dohodu s Ukrajinou, která má být předstupněm jejího členství, přičemž tamní zemědělci chtějí přístup na trh, ale žádnou ekologizaci produkce.

Kdybych se měl vrátit zpátky k hokeji, pak sice hrajeme na stejném hřišti, ale my kvůli „záchraně planety“ hrajeme bez bruslí a hokejek. Takhle (a to nejen v zemědělství) budeme brzy hrát o záchranu.